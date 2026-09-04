Cierra web chilena de criptomonedas: OrionX informó a usuarios que retiros están suspendidos

La plataforma ligada a las criptomonedas comunicó su repentino proceso de cierre y, según informaron, buscan “asegurar que todos nuestros clientes sean tratados de manera equitativa”.

La página OrionX, una de las plataformas más conocidas y usadas en el país en el sector de las criptomonedas, anunció su cierre tras una auditoría en la que se establecieron transacciones con salida de activos en custodia a billeteras no administradas por unos $7 millones de dólares.

El sitio web desplegó un aviso dando cuenta de la clausura e informó a sus usuarios que “los retiros se encuentran temporalmente suspendidos”.

“Una auditoría forense confirmó la existencia de transacciones que implicaron la salida de activos en custodia a billeteras no administradas por la Compañí a, por un monto que supera los 7 millones de dólares”, indicaron.

Tras recopilar antecedentes, agregaron, decidieron interponer una denuncia ante el Ministerio Público y una querella criminal “dirigida en contra de los exejecutivos responsables”.





Respecto al retiro de dinero, señalaron que buscan devolver “la mayor cantidad posible de sus activos, de la manera más rápida, justa y ordenada que las circunstancias permitan”.

Sin embargo, aclararon que con el cierre momentáneo de la página buscan “asegurar que todos nuestros clientes sean tratados de manera equitativa y que nadie obtenga una ventaja por retirar antes que otro”.

OrionX no es fiscalizada por la CMF

Mediante un comunicado, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este viernes que en junio de 2026 rechazó la solicitud de inscripción y autorización presentada por OrionX para ingresar al Registro de Prestadores de Servicios Financieros (RPSF).

Es decir, la página de intercambio de criptomonedas no contó con la autorización de la CMF, ni tampoco con supervisión para este inesperado proceso de cierre.

“La entidad denominada OrionX y sus actividades no son fiscalizadas por esta Comisión”, señalaron, agregando que, tras el rechazo de la solicitud de inscripción y autorización, la compañía no quedó incorporada al registro correspondiente.

Exgerentes niegan haber retirado activos

El exgerente de tecnología Joaquín Díaz y el exgerente general Roberto Zibert publicaron un comunicado donde negaron tener algún grado de responsabilidad en la salida de activos.

“ Rechazamos categóricamente los cargos que se nos imputan . Nunca hemos actuado en contra de los intereses de nuestros clientes, y nos afecta profundamente el desarrollo de los hechos”, expresaron.

Desde que se detectaron las inconsistencias, aseguraron, hemos “participado activamente para tratar de esclarecerlas”. “Sin embargo, a la fecha no existe certeza ni claridad sobre el descuadre contable de la empresa“, acusaron.

Para concluir señalaron que “confiamos en que una investigación independiente y con acceso total a los antecedentes permitirá acreditar la verdad de lo ocurrido“.