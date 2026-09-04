Rachas de hasta 100 km/h: DMC alerta por viento puelche en tres regiones este fin de semana

El fenómeno meteorológico se presentará en valle, precordillera y cordillera, tanto sábado 5 como domingo 6 de septiembre.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) realizo una alerta por rachas de viento puelche que estarán presentes en tres regiones del país durante este fin de semana.

El informe pronosticó “viento moderado a fuerte” debido a la alta presión, lo que podría generar rachas durante dos días en la zona sur de Chile.

También habrá que poner especial atención al fenómeno de viento puelche, fenómeno meteorológico característico del centro-sur de Chile en el que se presenta aire cálido y seco.





Según la DMC la condición se mantendrá presente desde la mañana del sábado 5 hasta el domingo 6 de septiembre, con presencia en valle, precordillera y cordillera.

Aviso por viento puelche y rachas de hasta 100 km/h

Las tres regiones que pueden presentar viento puelche rachas de hasta 100 km/h son:

Región del Biobío

Valle: sábado 05: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h. Domingo 06: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.

Precordillera: sábado 05: 40-60 km/h, rachas de 80 km/h. Domingo 06: 40-60 km/h, rachas de 80 km/h.

Cordillera: sábado 05: 60-80 km/h, rachas de 100 km/h. Domingo 06: 60-80 km/h, rachas de 100 km/h.

Región de La Araucanía

Cordillera: sábado 05: 80-100 km/h. Domingo 06: 80-100 km/h.

Región de Los Ríos