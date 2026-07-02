¿Qué es el viento puelche? El fenómeno que ha provocado rachas de hasta 100 kilómetros por hora

La meteoróloga Allison Göhler explicó de qué se trata y cómo se produce el fenómeno que ha provocado un “un temporal de viento” en las regiones del sur del país.

La zona centro-sur del país, especialmente La Araucanía, están siendo afectadas por un temporal que se ha potenciado gracias a la entrada del viento puelche.

Esto ha traído consigo fuertes rachas de vientos que han alcanzado hasta los 100 kilómetros por hora que han provocado la caída de árboles, cortes de caminos, anegamientos y suspensión del suministro eléctrico.

Según explicó la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, esto corresponde a un fenómeno meteorológico característico del centro-sur de Chile.





Cabe recordar que Senapred declaró alerta roja en la comuna de Villarrica, por el evento meteorológico, y la región se mantiene en aviso ante los cambios que se puedan presentar.

¿Qué es el viento puelche?

El viento puelche es un fenómeno caracterizado por aire cálido y seco que se origina en la cordillera de los Andes y desciende hacia los valles y la costa del centro-sur de Chile, afectando principalmente a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Esto se produce cuando masas de aire cruzan la cordillera desde el este y, al descender por la ladera occidental, aumentan su temperatura y reducen significativamente su humedad.

Allison Göhler detalló que, lo que se está produciendo en el sur del país, se califica como “un temporal de viento” sin necesidad de lluvia.

“Temporal es cuando el viento, de forma sostenida, se mantiene sobre los 60 kilómetros por hora. En este caso, este temporal es un temporal seco porque no trae consigo lluvia“, explicó.

En el caso de lo que está ocurriendo en La Araucanía, “solamente es viento y efectivamente esto se produce por el famoso viento puelche, que nosotros lo conocemos como viento raco”.