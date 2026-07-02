“Recen por mí”: Chriss Mc Millan reveló delicado estado de salud por problemas en columna y cuello

La periodista contó que vive días claves para su recuperación tras problemas en su columna cervical y y su columna lumbar.

Chriss Mc Millan compartió una nueva actualización sobre su complejo estado de salud que la ha tenido con problemas durante el último año.

La periodista compartió un video en su cuenta de Instagram en el que abordó el problema que la afecta y pidió a sus seguidores que la acompañen con buena energía en este momento.

Hace unas semanas reveló que presentó complicaciones en una de las vértebras de la base de su cuello, a lo que posteriormente se sumó choque automovilístico que hizo columna vertebral sufriera un nuevo trauma.





“Tengo dos problemas serios: Uno en mi columna cervical y otro en mi columna lumbar. A lo largo de un año me han significado perder la movilidad del brazo derecho y de la pierna izquierda“, explicó.

El complejo momento de Chriss Mc Millan

La periodista contó que actualmente se encuentra a la espera del resultado de un examen que será clave para seguir adelante con su tratamiento, para lo que tendrá que permanecer internada durante una semana.

“Estoy esperando que me hagan una Resonancia Magnética completa de columna para que el consejo médico que se reúne los jueves tome la mejor decisión sobre como proceder con mi caso”, agregó.

En esa línea, sinceró que ha sido un proceso “demasiado largo y desgastados física, mental y emocionalmente. Pero mi familia es mi soporte, mi fuerza y mi fortaleza. Sé que esa es la bendición de Dios para soportar cada prueba”.

“Ahora estoy en el Instituto de Neurocirugía para hacerme todos los exámenes, para que el consejo determine cuál es la mejor solución y devolverme mi calidad de vida, que es lo que más quiero. Recen por mí“, finalizó.