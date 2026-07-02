“Es súper triste”: Magdalena Max-Neef reveló doloroso quiebre matrimonial después de 27 años

La actriz transparentó que la separación se concretó hace cerca de 10 meses. Sin embargo, recién ahora lo abordó públicamente y confesó cómo lo ha enfrentado. “Tenía la certeza de que íbamos a llegar a viejos juntos”, expresó.

Magdalena Max-Neef habló por primera vez en profundidad sobre el término de su relación con Juan Bennett, con quien compartió casi tres décadas de vida en pareja.

Según relató en una entrevista con El Mercurio, la separación se concretó hace cerca de 10 meses, poniendo fin a una historia que comenzó hace más de 27 años y que estuvo marcada por la formación de una familia junto a sus hijas Elisa y Sofía.

Max-Neef reconoció que el proceso ha sido complejo y que todavía enfrenta el duelo por el quiebre. “Es súper triste. Es súper triste porque tenía la certeza de que íbamos a llegar a viejos juntos” , señaló, recordando los proyectos que ambos habían imaginado para el futuro.

La intérprete admitió que una de las cosas que más extraña es la comunicación que mantenían. “Yo extraño conversar con él. Es un regio exmarido… Pero ha sido súper difícil”, comentó.





El doloroso quiebre de Magdalena Max-Neef

En la conversación, también confesó que aún no logra cerrar completamente esta etapa. “Sí, me parece que dura como dos años esta cosa, qué atroz. Me da rabia conmigo. Porque digo, ¿hasta cuándo me va a dar pena?”, expresó.

Pese al dolor que ha significado el fin de la relación, la actriz aseguró que mantiene un profundo cariño por quien fue su esposo durante casi tres décadas. “Hay un proyecto que se funó… Es una persona a la que siempre voy a querer mucho”, afirmó.

Actualmente, Max-Neef ha encontrado refugio en el trabajo y, especialmente, en su próxima obra teatral, Boite Bijoux, producción que rinde homenaje a Tomás y Eliana Vidiella y al recordado espectáculo Cabaret Bijoux.

De hecho, la actriz reconoció que este nuevo desafío artístico ha sido fundamental para enfrentar el complejo momento personal que atraviesa. “Esta obra me salvó totalmente”, aseguró.