En solo un día: Sujeto fue detenido por asaltar peaje, agredir a pareja y disparar a una casa en Los Ángeles

El tour delictual comenzó en el peaje Duqueco y finalizó horas después en una zona residencial por el mismo sector. Quedó detenido y será formalizado.

Un sujeto fue detenido en la ciudad de Los Ángeles, en la región del Biobío, luego de protagonizar en cuestión de horas una serie de delitos, siendo también sorprendido con distintas armas en su poder.

El inicio de su travesía delictual comenzó en el peaje Duqueco, ubicado en el sector sur de la capital provincial de Biobío. Allí, premunido con un arma, amenazó a la cajera que estaba en el lugar.

En eso, consignó El Contraste, comenzó a agredirla de forma verbal y le exigió entregar la recaudación del día junto con otros elementos de valor.

Posteriormente, el individuo huyó del peaje en dirección a su propio domicilio, donde en medio de una discusión agredió a su pareja, sumando el delito de Violencia Intrafamiliar, según informó Carabineros.





Sin embargo, su tour no quedó ahí. Más tarde salió de su hogar para ir rumbo al sector de Duqueco, donde perdió el control y chocó contra la reja de una casa.

Acto seguido, los propios residentes de la comunidad lo encararon por los daños provocados y el delincuente, no contento con los daños provocados, sacó una escopeta hechiza y percutó un disparo contra una vivienda.

Sujeto fue detenido y será formalizado

De acuerdo con el medio local antes citado, personal de la Sección de Investigación Policial de Carabineros de Los Ángeles comenzó con las indagaciones luego que los afectados interpusieran denuncias.

Aunque en la primera visita el acusado no estaba en su domicilio, los uniformados lograron incautar un arma tipo pistola y la misma escopeta hechiza, que estaba fabricada con dos tubos de fierro.

Finalmente, tras unas nuevas diligencias, la Patrulla Foco logró la detención del sujeto, quien tiene 35 años y cuenta con antecedentes penales. Quedó a disposición de Ministerio Público para su control de detención y formalización.