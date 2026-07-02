Masivo corte de luz en tres regiones de Chile: Cerca de 80 mil clientes afectados por fuertes vientos

El fenómeno conocido localmente como Raco o viento Puelche ha provocado la caída de árboles y la interrupción del tránsito en distintas rutas del país.

Cerca de 80 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la zona sur del país producto de los fuertes vientos asociados a una baja segregada que afecta a sectores del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Por esta razón, la DMC emitió una alerta meteorológica por viento moderado a fuerte principalmente en precordillera y cordillera con viento de dirección este, conocido localmente como Raco o Puelche.

Ahora, un reporte actualizado de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) advierten la incidencia del fenómeno que también ha provocado la caída de árboles y la interrupción de algunas rutas.

Masivo corte de luz en la zona sur

Al cierre de esta nota, cerca de 80 mil clientes se encuentran sin suministro. El detalle a continuación:

La Araucanía: 59.422 clientes

59.422 clientes Los Ríos: 11.800 clientes

11.800 clientes Biobío: 6.444 clientes

6.444 clientes Los Lagos: 6.324 clientes

6.324 clientes Maule: 1.822 clientes

1.822 clientes Aysen: 636 clientes

Entre las comunas más afectadas se encuentran Pucón, con 18.696 clientes, Villarrica, con 12.546 clientes, Cunco, con 5.573 clientes, Panguipulli, con 4.732 clientes, Lago Ranco, con 2.953 clientes, y Puerto Montt, con 2.824 clientes.