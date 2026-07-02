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Masivo corte de luz en tres regiones de Chile: Cerca de 80 mil clientes afectados por fuertes vientos

El fenómeno conocido localmente como Raco o viento Puelche ha provocado la caída de árboles y la interrupción del tránsito en distintas rutas del país.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Cerca de 80 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la zona sur del país producto de los fuertes vientos asociados a una baja segregada que afecta a sectores del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Por esta razón, la DMC emitió una alerta meteorológica por viento moderado a fuerte principalmente en precordillera y cordillera con viento de dirección este, conocido localmente como Raco o Puelche.

Ahora, un reporte actualizado de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) advierten la incidencia del fenómeno que también ha provocado la caída de árboles y la interrupción de algunas rutas.

Masivo corte de luz en la zona sur

Al cierre de esta nota, cerca de 80 mil clientes se encuentran sin suministro. El detalle a continuación:

  • La Araucanía: 59.422 clientes
  • Los Ríos: 11.800 clientes
  • Biobío: 6.444 clientes
  • Los Lagos: 6.324 clientes
  • Maule: 1.822 clientes
  • Aysen: 636 clientes

Entre las comunas más afectadas se encuentran Pucón, con 18.696 clientes, Villarrica, con 12.546 clientes, Cunco, con 5.573 clientes, Panguipulli, con 4.732 clientes, Lago Ranco, con 2.953 clientes, y Puerto Montt, con 2.824 clientes.

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