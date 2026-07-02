Masivo corte de luz en tres regiones de Chile: Cerca de 80 mil clientes afectados por fuertes vientos
El fenómeno conocido localmente como Raco o viento Puelche ha provocado la caída de árboles y la interrupción del tránsito en distintas rutas del país.
Cerca de 80 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la zona sur del país producto de los fuertes vientos asociados a una baja segregada que afecta a sectores del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
Por esta razón, la DMC emitió una alerta meteorológica por viento moderado a fuerte principalmente en precordillera y cordillera con viento de dirección este, conocido localmente como Raco o Puelche.
Ahora, un reporte actualizado de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) advierten la incidencia del fenómeno que también ha provocado la caída de árboles y la interrupción de algunas rutas.
Masivo corte de luz en la zona sur
Al cierre de esta nota, cerca de 80 mil clientes se encuentran sin suministro. El detalle a continuación:
- La Araucanía: 59.422 clientes
- Los Ríos: 11.800 clientes
- Biobío: 6.444 clientes
- Los Lagos: 6.324 clientes
- Maule: 1.822 clientes
- Aysen: 636 clientes
Entre las comunas más afectadas se encuentran Pucón, con 18.696 clientes, Villarrica, con 12.546 clientes, Cunco, con 5.573 clientes, Panguipulli, con 4.732 clientes, Lago Ranco, con 2.953 clientes, y Puerto Montt, con 2.824 clientes.