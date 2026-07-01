VIDEO | Captan momento en que árbol es arrancado de raíz por los fuertes vientos en Pucón

Las regiones del Biobío, La Araucanía y los Ríos están siendo afectadas por fuertes rachas de viento que incluso han alcanzado los 100 km/h.

Los fuertes vientos que se han registrado en el sur del país han provocado la caída de árboles, interrupciones de ruta y cortes en el suministro eléctrico durante este miércoles.

Ese fue el caso de Pucón, una de las ciudades más afectadas, en las que incluso usuarios registraron cómo un árbol se salió de raíz ante las condiciones climáticas.





Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) los fuertes vientos se mantendrán hasta jueves 2 de julio, principalmente en zonas cordilleranas y precordilleranas, con rachas que podrían llegar a los 100 kilómetros por hora .

Además, Senapred declaró Alerta Amarilla para Collipulli, Lonquimay, Curacautín, Melipeuco, Cunco, Vilcún, Villarrica, Pucón y Curarrehue por los fuertes vientos.