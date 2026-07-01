Más de 98 mil clientes sin electricidad: Reportan cortes de luz por fuertes vientos en diversas regiones

Desde la SEC indicaron que las regiones más afectadas son las del Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, sectores que están atravesando por un fenómeno de fuertes vientos.

Durante la mañana de este miércoles, usuarios sufrieron la interrupción del suministro eléctrico producto de las fuertes rachas de viento que afectan a regiones de la zona sur del país.

Según indicó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en su último reporte, a las 11:00 se alcanzó un peak de 98.488 clientes sin luz .

De ellos, un total de 68.440 corresponden a la región de La Araucanía, la más afectada con la interrupción del servicio hasta el momento.





Según Ian Gorayeb, director regional de Senapred, se reportó “caída de árboles en diferentes comunas de la región, principalmente en la Ruta CH-199 de Villarrica a Pucón“.

“Este evento va a continuar durante el día de hoy hasta mañana jueves, por lo tanto, las rachas de viento se van a mantener durante el día”, agregó.

Nuestro Director Regional, Ian Gorayeb, entrega un balance de la afectación que ha dejado el actual evento meteorológico en distintos puntos de la Región de La Araucanía y realiza un llamado a la población a evitar exponerse a situaciones de riesgo. #InviernoPreparado ❄️ pic.twitter.com/BhjdhoAk62 — Senapred Araucanía (@Senapredaraucan) July 1, 2026

Según explicó la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, todo se debe al viento puelche que está afectando las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos .

Este fenómeno meteorológico en una masa de aire que desciende desde la cordillera hacia los valles y la costa, generando importantes rachas de viento.

Regiones afectadas por cortes de luz

Según indicó la Superintendencia de Electricidad y Combustible las regiones más afectadas por los cortes de luz son:

La Araucanía: 68.8440

Ñuble: 9.642

Biobío: 8.780

Los Ríos: 9.642

Los Lagos: 4.515

¿Cómo reportar un corte de luz?

En el caso de que te encuentres sin suministro eléctrico o si has sido afectado por cortes reiterados puedes hacer un reclamo en la plataforma de la SEC.

Para eso puedes hacer clic en la imagen inferior que te llevará directo al sitio web, una vez ahí debes seguir los siguientes pasos: