Vientos de hasta 100 km/h y posibilidad de tormenta de arena: DMC alerta por vientos fuertes en cinco regiones
Tanto el norte como el sur del país se verán afectados por el fenómeno que se extenderá hasta el jueves de 2 de julio, principalmente en sectores cordilleranos y precordilleranos.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta meteorológica para este lunes por “viento moderado a fuerte” para cinco regiones del país.
Según lo informado por el organismo, el fenómeno se debe a una baja segregada y corriente de chorro que se presentarán en el norte y sur de Chile.
Los vientos estarán presentes en zonas cordilleranas y precordilleranas, con rachas que podrían alcanzar incluso los 100 kilómetros por hora.
El evento se mantendrá en desarrollo hasta el miércoles 1 y jueves 2 de julio, dependiendo del sector.
Alerta por viento moderado a fuerte
Según indicó la Dirección Meteorológica de Chile, las regiones afectadas por vientos son:
Norte:
- Región de Antofagasta: Sector Cordillera Costa y Cordillera.
- Región de Atacama: Sector Cordillera.
Producto de las condiciones también alertaron sobre la posibilidad del desarrollo de tormentas de arena.
Sur:
- Región del Biobío: Sector Precordillera y cordillera.
- Región de La Araucanía: Sector Precordillera.
- Región de Los Ríos: Sector Precordillera.