Vientos de hasta 100 km/h y posibilidad de tormenta de arena: DMC alerta por vientos fuertes en cinco regiones

Tanto el norte como el sur del país se verán afectados por el fenómeno que se extenderá hasta el jueves de 2 de julio, principalmente en sectores cordilleranos y precordilleranos.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta meteorológica para este lunes por “viento moderado a fuerte” para cinco regiones del país.

Según lo informado por el organismo, el fenómeno se debe a una baja segregada y corriente de chorro que se presentarán en el norte y sur de Chile.

Los vientos estarán presentes en zonas cordilleranas y precordilleranas, con rachas que podrían alcanzar incluso los 100 kilómetros por hora .





El evento se mantendrá en desarrollo hasta el miércoles 1 y jueves 2 de julio, dependiendo del sector.

Alerta por viento moderado a fuerte

Según indicó la Dirección Meteorológica de Chile, las regiones afectadas por vientos son:

Norte:

Región de Antofagasta: Sector Cordillera Costa y Cordillera.

Sector Cordillera Costa y Cordillera. Región de Atacama: Sector Cordillera.

Producto de las condiciones también alertaron sobre la posibilidad del desarrollo de tormentas de arena.

Sur: