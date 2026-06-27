Condenan a hombre que mató a joven embarazada durante fiesta en Mulchén

Este delito fue perpetrado por Cristián Alexis Morales Maureira en agosto de 2022, quien fue condenado a la pena de 15 años de presidio efectivo.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a un hombre a la pena de 15 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple.

Este delito fue perpetrado por Cristián Alexis Morales Maureira en agosto de 2022, en la comuna de Mulchén, región del Biobío.

El tribunal dio por acreditado el crimen en un fallo unánime. Según los antecedentes, todo ocurrió cuando un grupo de personas se encontraban compartiendo al interior de un domicilio, entre las cuales se encontraba la víctima Macarena Andrea Cabrera Monsalve.

En ese lugar y sin motivo alguno, el imputado Morales Maureira sacó de entre sus vestimentas un arma de fuego y le disparó a la mujer causándole la muerte de forma instantánea.

Además, tras el homicidio arrojó a la víctima al suelo y tomó la vainilla percutada y los celulares de los asistentes para luego huir del lugar y tirar los celulares en el trayecto del camino.





Víctima estaba embarazada

Por último, se informó que tras la autopsia del Servicio Médico Legal de Los Ángeles, la causa de muerte fue traumatismo cráneo encefálico y facial complicado, donde la víctima se encontraba con un embarazo de 12 semanas de gestación.