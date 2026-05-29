Gobierno interpone querella tras denuncia de violación grupal en Concepción

La acción judicial fue interpuesta luego de que la víctima aceptara la representación legal del SernameEG del Biobío. En paralelo, se activaron los protocolos correspondientes para brindarle apoyo psicológico, social y asesoría jurídica especializada a la denunciante.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en la región del Biobío presentó este jueves una querella criminal ante el Tribunal de Garantía de Concepción por el caso de violencia sexual denunciado en la comuna.

La acción fue presentada luego que la víctima aceptara la representación jurídica del Servicio. Además se activaron los protocolos para dar apoyo psicológico, social y jurídico especializado.

“Los hechos que se han denunciado en Concepción son gravísimos y como Gobierno queremos expresar toda nuestra solidaridad hacia la víctima, con quien hemos estado en contacto permanente a través de SernamEG, entregándole apoyo jurídico y psicosocial para avanzar tanto en reparación, como en acceso a la justicia”, indicó la ministra (s) de la Mujer y la Equidad de Género, Daniela Castro.





Por su parte, la directora regional del Servicio, Barbara Monsalves, confirmó la acción judicial en contra quienes resulten responsables.

“Luego que la víctima aceptara nuestra representación judicial, hemos presentado una querella criminal con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos, colaborar con el desarrollo de la investigación que lidera la Fiscalía de Concepción y perseguir las responsabilidades que correspondan”, expresó.

Asimismo, Monsalves enfatizó en la importancia de proteger a la víctima y resguardar su bienestar físico y emocional. “En este tipo de casos, el acompañamiento oportuno, especializado y con sentido reparatorio resulta fundamental para enfrentar las consecuencias de la violencia y fortalecer el acceso a la justicia”, agregó.

Actualmente la víctima se encuentra recibiendo atención psicosocial por parte del Centro de Atención Especializado en Violencias de Género del Servicio.

PDI investiga denuncia tras fiesta mechona de la USS

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando un posible violación grupal que habría ocurrido tras una fiesta mechona en Concepción el pasado 5 de marzo.

La denuncia fue presentada por una estudiante de la Universidad San Sebastián, acusando haber sido víctima de un ataque sexual de parte de cuatro hombres.

Desde la institución superior afirmaron que tomaron conocimiento del caso en el mes de marzo y se activaron los protocolos e iniciaron una investigación interna.

“Activamos inmediatamente los protocolos correspondientes e iniciamos una investigación interna, actualmente en curso, para establecer los antecedentes disponibles y determinar las medidas que correspondan conforme a la normativa institucional”, indicaron.