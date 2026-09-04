Mariana di Girolamo deslumbró en Venecia con la nueva película de Martin McDonagh

La cinta Wild Horse Nine compite por el León de Oro y tuvo su estreno mundial en el prestigioso certamen. La actriz chilena forma parte del elenco y se robó las miradas por sus elegantes looks de la mano de Chanel.

Mariana Di Girolamo volvió a brillar en el escenario internacional. La actriz chilena participó en el Festival de Cine de Venecia 2026 como parte del elenco de Wild Horse Nine, la nueva película del reconocido director Martin McDonagh.

La cinta compite por el León de Oro y tuvo su estreno mundial en el prestigioso certamen. Además, según medios internacionales, Di Girolamo se posiciona entre las favoritas para obtener una nominación a los premios Oscar.

La producción fue filmada en Chile, incluyendo locaciones en Rapa Nui, y cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Sam Rockwell, Steve Buscemi, John Malkovich y Parker Posey.

En la historia, Di Girolamo interpreta a una joven universitaria de izquierda que vive el clima político del Chile de comienzos de los años 70.





Durante la conferencia de prensa realizada en Venecia, la actriz explicó que su personaje desarrolla una inesperada amistad con uno de los agentes de la CIA que llegan a la isla.

“Creo que es una amistad muy singular, una amistad muy improbable”, comentó sobre el vínculo que se genera pese a las profundas diferencias ideológicas entre ambos.

“Ella es socialista y tiene el corazón abierto. Terminan creando un vínculo muy hermoso e interesante”, agregó la actriz, quien aseguró que esa relación resulta clave para la evolución de su personaje dentro de la trama.

Mariana di Girolamo y su aplaudido paso por Venecia

Además de su participación en la película, Di Girolamo acaparó miradas en la alfombra roja del festival con un elegante diseño de Chanel.

La actriz, embajadora de la firma francesa, lució un sofisticado conjunto blanco inspirado en la estética nupcial presentada en la colección Alta Costura Otoño-Invierno 2026.

Mariana Di Girolamo en la premiere de Wild Horse Nine. Viva Chile 🇨🇱 viva Latinoamérica! #Venezia83 #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/uAdxNLWvv1 — the Valen papers (@StarcoVision) September 3, 2026

Anteriormente, la intérprete ya había acaparado las miradas con un conjunto de la misma marca, de su colección cruise 2026/27 presentada en abril de este año.

En esa oportunidad, usó un diseño compuesto por un vestido y chaqueta negra, en el que resaltaban las C blancas de la firma. En el atuendo también se lucen los tradicionales botones dorados.

El paso de Mariana Di Girolamo por Venecia fue celebrado tanto por la crítica como por el público. De hecho, Wild Horse Nine recibió una ovación de 14 minutos tras su estreno y ya aparece entre las principales favoritas para quedarse con el León de Oro.

Mariana Di Girolamo wearing Chanel Resort 27 at a photocall for ‘Wild Horse Nine’ at the Venice Film Festival Styled by Jason Bolden pic.twitter.com/YOprYqzj6r — hionfashion (@hionfashion) September 3, 2026