Álvaro Ballero reapareció en redes sociales con romántico mensaje para nueva pareja: “Espero estar de tu mano”

El chico reality se había alejado de la exposición por unos días, pero volvió para celebrar el cumpleaños de la veterinaria con la que se le relación de forma romántica en las últimas semanas.

Luego de varios días alejado de las redes sociales, Álvaro Ballero reapareció con un romántico mensaje dedicado a Valentina Schnitzer.

El chico reality anunció hace un par de semanas en su cuenta de Instagram que iba a tomar un descanso de la exposición mediática para tener un respiro y “meditar”.

Sin embargo, eso se rompió por un especial motivo ya que celebró el cumpleaños de la veterinaria con quien se le ha relacionado tras su participación en una reality show.





“Esperando a la cumpleañera más linda. Feliz cumpleaños”, comentó etiquetando a Valentina Schnitzer.

Ballero compartió una foto con una torta y un regalo de una conocida marca de joyas y dedicó sus mejores deseos a quien sería su pareja.

“Que sea un tremendo nuevo año, espero estar de tu mano para vivirlo. ¡Love you!“, agregó.

La dedicatoria de Álvaro Ballero