CHV Te ayuda: ¿Cómo funcionará el nuevo sistema de fondos generacionales?

El próximo año los afiliados serán ordenados en nuevos grupos los que van a priorizar la inversión o el resguardo de ahorros, dependiendo de la edad. Revisa todos los detalles en la entrevista.

En abril de 2027 se pondrá fin al sistema de multifondos para las pensiones en las AFP y se dará paso al régimen de inversión de los fondos generacionales.

Con este cambio las personas afiliadas más jóvenes serán destinadas a fondos orientados a maximizar el crecimiento de sus ahorros.

En contraparte, quienes estén más cerca de la edad de jubilación serán asignados a fondos enfocados en resguardar el capital acumulado y proteger sus futuras pensiones.

¿Qué son los fondos generacionales?

Los fondos generacionales vendrán en relevo de los actuales fondos A, B, C, D y E en los que los afiliados ingresaran según su nivel de riesgo.

Con el nuevo régimen las personas afiliadas serán agrupadas por grupos de acuerdo a su edad y se les asignarán carteras de inversión y nivel de riesgo ajustados a su ciclo de vida previsional.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

El nuevo sistema contempla una distribución en 10 grupo según:

Un fondo inicial que agrupa a personas afiliadas de hasta 35 años

que agrupa a personas afiliadas de hasta 35 años Ocho fondos intermedios, con cohortes estructuradas en tramos de cinco años

Un fondo de consolidación, que agrupa a las personas mayores de 75 años

Revisa la entrevista completa a María Eugenia Jiménez