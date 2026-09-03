Nuevos fondos generacionales: Cuál te corresponde en el sistema que reemplazará los multifondos de AFP

El inédito cambio dará fin al actual sistema de multifondos de pensiones, en el que las personas actualmente pueden variar entre los fondos A, B, C, D y E, según el nivel de riesgo.

El 1 de abril de 2027 entra en vigencia en Chile el nuevo modelo que reemplazará al actual sistema de multifondos de pensiones, que al día de hoy cuenta con las opciones A, B, C, D y E.

Fue esta semana cuando la Superintendencia de Pensiones publicó el nuevo régimen de inversión que regulará el funcionamiento del sistema, en uno de los cambios más importantes de las últimas décadas.

En concreto, los multifondos ahora serán reemplazados por 10 fondos generacionales , cuya gran diferencia será que la edad del afiliado definirá dónde serán invertidos sus ahorros, por lo que no habrá opción de elegirlo o cambiarlo.

Los trabajadores más jóvenes verán su dinero en inversiones con mayor potencial de crecimiento y volatilidad. Pero, a medida que avancen los años, disminuirá el riesgo para privilegiar la protección de los recursos.

¿Cuál fondo te corresponde?

Como bien se mencionó antes, a causa de este cambio a fondos generacionales ya no se podrá elegir en cuál estar y se determinará exclusivamente por la edad del afiliado.

El nuevo sistema de fondos pensiones contempla 10 etapas, que están distribuidas de la siguiente manera:

Etapa 1: Hasta 35 años

Etapa 2: Más de 35 y hasta 40 años

Etapa 3: Más de 40 y hasta 45 años

Etapa 4: Más de 45 y hasta 50 años

Etapa 5: Más de 50 y hasta 55 años

Etapa 6: Más de 55 y hasta 60 años

Etapa 7: Más de 60 y hasta 65 años

Etapa 8: Más de 65 y hasta 70 años

Etapa 9: Más de 70 y hasta 75 años

Etapa 10: Más de 75 años

Por ejemplo, una persona de 40 años estará en la etapa 2, y una vez cumpla 41 años pasará automáticamente a la etapa 3. Mientras que los mayores de 75 años quedarán agrupados en el denominado Fondo de Consolidación.

¿Qué pasará con los ahorros de los multifondos?

Los ahorros que los afiliados tienen en sus multifondos no se perderán el cambio a los fondos generacionales, tampoco será necesario realizar trámites para trasladarlos.

La normativa establece una transición desde el sistema actual hacia los fondos generacionales, que se realizará mediante transferencias de activos y contratos.