Poder Judicial aclara situación de Camilo Huerta: Error administrativo hizo que fiscalizaran otra dirección

Carabineros concurrió al lugar que Huerta fijó como domicilio, pero al llegar se encontraron con un local de la cadena OXXO. Sin embargo, el ex Yingo no incumplió la medida al tratarse de una equivocación.

La Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial descartó en horas de la tarde de este jueves que Camilo Huerta haya infringido su medida cautelar de arresto domiciliario.

Mediante un comunicado, el organismo aclaró que, producto de un error administrativo, Carabineros fiscalizó un domicilio que no correspondía al informado por el imputado.

“El tribunal recibió, previo a la audiencia de formalización, información por parte del Ministerio Público que consigna, respecto al imputado Huerta, una dirección correspondiente a la comuna de Ñuñoa“, informaron.

Sin embargo, ya en la audiencia, posteriormente Huerta indicó una dirección distinta en la comuna de Estación Central, lo que habría provocado la confusión de los aparatos del Estado.

“Al momento de tramitar el oficio dirigido a Carabineros, para efectos de control de medida cautelar, se consignó la primera dirección disponible en el sistema, lo que fue rectificado con resolución de fecha 2 de septiembre de 2026″, aclararon.

¿Dónde está Camilo Huerta?

Según constató el matinal Contigo en la Mañana tras conversar con su abogado, Camilo Huerta se encuentra en la comuna de Estación Central .

El ex chico reality está cumpliendo con la medida cautelar de arresto domiciliario total en la casa de sus papás en la mencionada comuna.

Huerta fijó su domicilio en dicha vivienda, ya que es el lugar donde ha residido el último tiempo, luego de su mediática separación de Marité Matus.