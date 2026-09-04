El mecanismo beneficiará entre septiembre y octubre a las y los trabajadores que están recibiendo un último pago con financiamiento desde el Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

A partir de septiembre, las personas cesantes que estén recibiendo recursos desde el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) verán reflejados en sus cuentas dos pagos adicionales del Seguro de Cesantía.

Esto fue informado el jueves por la Superintendencia de Pensiones, la cual instruyó la medida mediante un oficio a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) .

La medida aplicará tanto para las personas que tenían contratos a plazo fijo como indefinido, quienes tendrán derecho a un sexto y séptimo giro de prestación por cesantía.

Por qué habrá dos giros del seguro

De acuerdo con la entidad, los giros adicionales fueron activados mediante un mecanismo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.728, que el 30 de abril de 2001 inició un Seguro de Desempleo en el país.

Estas transferencias adicionales entran en funcionamiento cuando la tasa de desempleo reportada por el INE supera en un 1% a la tasa de desempleo promedio de los últimos cuatro años.

La última oportunidad en que se activaron pagos adicionales por alta cesantía fue en julio de 2021. El viernes pasado, informó el organismo antes mencionado, la tasa de desocupación llegó al 9,5%, mientras que el promedio de los 4 años es de un 8,5%.





Quiénes reciben los pagos adicionales

De acuerdo a la información oficial de la Superintendencia de Pensiones, los giros adicionales por alto desempleo estarán sujetos a los siguientes valores superiores e inferiores:

Así, durante septiembre y octubre de 2026 los beneficiarios podrán recibir los dos pagos adicionales siempre y cuando cumplan dos requisitos fundamentales: