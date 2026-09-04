Fernanda Cornejo encaró a Javier Milei en TV argentina por dichos sobre dictadura de Pinochet

La cientista política e hija de Karen Doggenweiler emplazó al mandatario en la TV argentina por sus recientes declaraciones en el Foro de Madrid, donde celebró el régimen de Augusto Pinochet y el “derrocamiento del comunista Allende”.

La cientista política Fernanda Cornejo, hija de la animadora Karen Doggenweiler, protagonizó un duro descargo en vivo contra Javier Milei en la televisión argentina.

Todo ocurrió durante su participación en un programa del canal trasandino C5N. La analista internacional reaccionó a los dichos del mandatario en el Foro de Madrid desarrollado en Chile, donde celebró la dictadura de Augusto Pinochet y el “derrocamiento del comunista Allende”.

El descargo de Fernanda Cornejo contra Javier Milei

“Si me lo permiten ustedes, compañeros, yo me quiero dirigir al presidente Javier Milei, porque yo lo respeto muchísimo en su investidura presidencial, respeto a su pueblo que lo eligió, pero es inaceptable esto que sucede ”, comenzó señalando Cornejo.

La cientista política calificó el tema como una materia de “interés universal”, apuntando a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“En Chile hay una herida abierta, como la hay acá en la Argentina. Hay más de miles de detenidos desaparecidos, hay más de miles de muertos asesinados en una de las dictaduras más sangrientas en la historia de la humanidad, y que diga esto Javier Milei es muy doloroso”, sostuvo.

En medio de su intervención, Cornejo también hizo referencia a su propia historia familiar para graficar el impacto que tienen este tipo de declaraciones.

“ A mí me mataron a casi la mitad de mi familia y escuchar estas palabras nos lleva al peor período de nuestra historia”, afirmó.





Posteriormente, cuestionó que el gobierno de Milei pudiera tomar como referencia el modelo económico implementado durante la dictadura chilena: “Probablemente a Javier Milei y a su gobierno no le interesa este dato que tiene que ver con lo sangrienta que fue esta dictadura, pero sí la economía”.

En esa línea, sostuvo que durante ese período Chile registró “el PBI más bajo probablemente en la historia de Chile, la hiperinflación más grande en la historia de Chile, el nivel de pobreza más alto y la mayor cantidad de desempleo”.

Finalmente, la analista internacional vinculó las políticas impulsadas por Milei con el modelo que, a su juicio, buscaría replicar junto al presidente José Antonio Kast.

“¿Es esa la Argentina que quiere construir Javier Milei? Evidentemente sí, porque lo que se está implementando acá, como por ejemplo la reforma laboral, totalmente copiada del Código del Trabajo escrito en dictadura en Chile, son los modelos que intentan replicar con su amigo José Antonio Kast”, afirmó.

En ese contexto, Cornejo lanzó una última crítica al mandatario chileno, asegurando que Kast es “el primer presidente electo en democracia que abiertamente respaldó la dictadura”.