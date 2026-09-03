03/ 09/ 2026 17:01

“Zurdos mugrosos” y “más sucio que una papa”: Qué dijo Milei en su intervención en el Foro Madrid en Santiago

El presidente de Argentina, Javier Milei, participó la mañana de este jueves en el Foro Madrid, cumbre internacional que reúne líderes, políticos y referentes de la derecha y ultraderecha en el mundo. En su intervención, el mandatario trasandino calificó a la izquierda de “zurdos mugrosos”, criticó la gestión del fallecido presidente Salvador Allende y disparó contra Pedro Sánchez, jefe de Estado de España.