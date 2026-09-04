El Programa de 4 a 7 busca que mujeres puedan lograr la inserción, permanencia y/o desarrollo en el mundo del trabajo mientras sus hijos puedan contar con espacios de aprendizaje y desarrollo integral.

Para muchas personas resulta desconocido un programa gratuito que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género tiene a disposición de madres jóvenes que requieren ayuda con la crianza de sus hijos.

Se trata del Programa de 4 a 7, una iniciativa que proporciona un servicio de cuidado para niñeces y adolescencias desde los 6 hasta los 13 años con el fin de disminuir las barreras de acceso de sus mamás a trabajos remunerados.

¿Qué es el Programa 4 a 7?

En concreto, este beneficio permite que los niños y adolescentes permanezcan en un establecimiento educacional después de la jornada escolar, entre 16:00 y 19:00 horas.

Durante ese horario, los niños realizan actividades de organización escolar además de talleres y actividades recreativas, deportivas, sociales, artísticas y culturales.

Todo esto en directo beneficio de ellos y sus progenitoras: busca mejorar su autonomía económica, disminuyendo la principal barrera de acceso que tienen para acceder al trabajo remunerado.





Requisitos del Programa 4 a 7

Para acceder al programa, debes cumplir con los siguientes requisitos: Tener 18 años o más.

Estar trabajando con remuneración, participando en algún proceso de capacitación , nivelando estudios, estudiando para una pronta inserción en el mercado laboral y/o en búsqueda de trabajo remunerado.

con remuneración, participando en algún proceso de , nivelando estudios, estudiando para una pronta inserción en el mercado laboral y/o en remunerado. Pertenecer hasta el tramo 80 de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Ser responsable (madre, abuela, tía, madrina, hermana, otra) del cuidado de niñeces y adolescencias de entre 6 y 13 años de edad. En los casos que se requiera, para acreditar esta condición, deberás presentar una declaración jurada simple.

de edad. Trabajar y/o vivir en la comuna donde se implementa el programa , o que las niñas, niños y adolescentes que están a cargo de tu cuidado estudien en el establecimiento de la comuna. Para acreditar residencia debes presentar cuenta de servicios básicos o certificado de residencia. Para acreditar trabajar o estudiar en la comuna, debes presentar el certificado laboral o de estudios.

, o que las niñas, niños y adolescentes que están a cargo de tu cuidado Además, los siguientes criterios te ayudarán a tener mayor prioridad en los cupos disponibles: Haber participado en el programa en años anteriores.

Participar o haber participado en otros Programas de SernamEG.

Ser derivada del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.