¿Eres mamá, tutora o cuidadora? Programa gratuito ofrece servicio de cuidado hasta los 13 años
El Programa de 4 a 7 busca que mujeres puedan lograr la inserción, permanencia y/o desarrollo en el mundo del trabajo mientras sus hijos puedan contar con espacios de aprendizaje y desarrollo integral.
Para muchas personas resulta desconocido un programa gratuito que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género tiene a disposición de madres jóvenes que requieren ayuda con la crianza de sus hijos.
Se trata del Programa de 4 a 7, una iniciativa que proporciona un servicio de cuidado para niñeces y adolescencias desde los 6 hasta los 13 años con el fin de disminuir las barreras de acceso de sus mamás a trabajos remunerados.
¿Qué es el Programa 4 a 7?
En concreto, este beneficio permite que los niños y adolescentes permanezcan en un establecimiento educacional después de la jornada escolar, entre 16:00 y 19:00 horas.
Durante ese horario, los niños realizan actividades de organización escolar además de talleres y actividades recreativas, deportivas, sociales, artísticas y culturales.
Todo esto en directo beneficio de ellos y sus progenitoras: busca mejorar su autonomía económica, disminuyendo la principal barrera de acceso que tienen para acceder al trabajo remunerado.
Requisitos del Programa 4 a 7
Para acceder al programa, debes cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener 18 años o más.
- Estar trabajando con remuneración, participando en algún proceso de capacitación, nivelando estudios, estudiando para una pronta inserción en el mercado laboral y/o en búsqueda de trabajo remunerado.
- Pertenecer hasta el tramo 80 de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).
- Ser responsable (madre, abuela, tía, madrina, hermana, otra) del cuidado de niñeces y adolescencias de entre 6 y 13 años de edad.
- En los casos que se requiera, para acreditar esta condición, deberás presentar una declaración jurada simple.
- Trabajar y/o vivir en la comuna donde se implementa el programa, o que las niñas, niños y adolescentes que están a cargo de tu cuidado estudien en el establecimiento de la comuna.
- Para acreditar residencia debes presentar cuenta de servicios básicos o certificado de residencia. Para acreditar trabajar o estudiar en la comuna, debes presentar el certificado laboral o de estudios.
Además, los siguientes criterios te ayudarán a tener mayor prioridad en los cupos disponibles:
- Haber participado en el programa en años anteriores.
- Participar o haber participado en otros Programas de SernamEG.
- Ser derivada del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
Cuándo y dónde postular al programa
El proceso de postulación es presencial y se realiza en los establecimientos en donde se desarrollará el programa 4 a 7. También puedes acercarte a la DIDECO de tu municipalidad.
Las postulaciones se encuentran disponibles durante todo el período de ejecución del programa (de marzo a diciembre, y en algunos casos en enero y febrero), mientras existan cupos definidos en cada territorio.
Puedes consultar el listado completo de establecimientos adheridos en este link
Ver esta publicación en Instagram