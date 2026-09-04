Tras años alejada de la TV: Recordada actriz Roxana Campos se viralizó con reaparición en redes

La intérprete, conocida por sus papeles en Romané y El Circo de las Montini, publicó un video grabado en Inglaterra y mostró parte de su vida actual lejos de la actuación.

Alejada de la televisión desde hace más de una década, la actriz Roxana Campos volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir un nuevo registro en redes sociales.

La intérprete publicó un video grabado en Inglaterra, donde mostró parte de una experiencia ligada a actividades espirituales , ámbito al que ha dedicado gran parte de su vida en los últimos años.

La reaparición no pasó desapercibida para quienes la recuerdan por sus emblemáticos papeles en las teleseries chilenas de los años 90 y principios de los 2000.

“Qué lindo volver a verte”, “tremenda actriz”, “supongo que ya no sigues al viejo Chamorro”, “cómo olvidarte”, “¡la Cojinova!” y “una actriz de culto”, fueron parte de las reacciones.

Cabe recordar que Campos formó parte del elenco principal de recordadas producciones como Iorana, La Fiera, Romané, El Circo de las Montini y Pampa Ilusión, entre otras.





¿Qué hace actualmente Roxana Campos?

Pese al cariño que aún recibe del público, Roxana Campos se mantiene alejada de las teleseries desde 2012 y, por ahora, no ha manifestado interés en regresar a la pantalla abierta.

En cambio, ha enfocado su vida en el desarrollo espiritual y actualmente trabaja como terapeuta holística, además de impulsar distintas actividades vinculadas a las Danzas de Paz Universal en Chile.

En una entrevista concedida al podcast Reyes del Drama en 2020, Campos explicó las razones detrás de este importante cambio de rumbo.

“Siempre ha estado presente este camino místico-espiritual en mi vida. Cuando empecé a vivir mi proceso menopáusico, yo sentí que debía realizar mi sueño de vida. Di mi salto al vacío y cumplí mi sueño”, señaló en esa oportunidad.

A través de su cuenta de Instagram, donde comparte parte de sus actividades y viajes, la actriz se presenta como maestra sufí, abuela de la Danza de la Luna, sahumadora, partera espiritual y guía de ceremonias y rituales.

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