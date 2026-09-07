Grave accidente en la ruta que une Casablanca y Algarrobo deja un fallecido y dos heridos de gravedad

El grave hecho ocurrió en el kilómetro 7 de la Ruta F-90, donde los dos heridos fueron trasladados al Hospital Carlos van Buren de Valparaíso.

Un grave accidente se registró este lunes en la Ruta F-90, que une Casablanca con Algarrobo, Región de Valparaíso, donde lamentablemente una persona perdió la vida.

De acuerdo con lo informado por Radio Bío Bío, el impacto entre los dos vehículos ocurrió a la altura del kilómetro 7, en el sector del Jardín Suizo.





Hasta el lugar llegaron unidades de emergencia. De manera preliminar, el fallecido habría quedado atrapado en uno de los vehículos, mientras que otras dos personas resultaron lesionadas de gravedad: un adulto y un menor, quienes fueron trasladados hasta el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso.

Debido a este grave hecho, la concesionaria Litoral Central informó que se mantiene cerrado el tránsito en ambos sentidos, a raíz del trabajo en el lugar de personal de Carabineros y de la misma autopista.