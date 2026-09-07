15 Compañías de bomberos acuden a incendio en piso 15 de edificio en Santiago Centro

El siniestro ocurre en un edificio residencial de 25 pisos ubicados en las calles Santa Rosa y Eleuterio Ramírez.

Un gran incendio se registra en estos momentos en un departamento ubicado en Santiago Centro, más precisamente en la intersección de las calles Santa Rosa y Eleuterio Ramírez.

El departamento afectado se ubica en el piso 15 de un edificio residencial de 25 pisos, donde bomberos ya ha emitido dos alarmas de incendio.

“Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 13 Compañías ante 2ª Alarma de Incendio estructural en departamento de piso 15”, se indicó en redes sociales.