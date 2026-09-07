07/ 09/ 2026 15:46

Por cobrarle el pasaje: estudiante atacó a golpes a un conductor adulto mayor en Temuco

Una violenta agresión sufrió el pasado viernes un conductor adulto mayor del transporte público en la ciudad de Temuco, región de La Araucanía. Ahí, un estudiante de 28 años de la carrera de Agronomía, atacó a golpes al conductor luego que este le cobrara el pasaje. La víctima terminó con lesiones y está con licencia médica. Mientras que el agresor, quien fue imputado por lesiones graves, quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.