“Es bien infantil”: Destapan nuevos detalles tras presunto quiebre sentimental entre Chino Ríos y Tamara Cornejo

Adriana Barrientos aseguró que la pareja todavía está en una relación, luego de una crisis donde Tamara Cornejo habría decidido darle una nueva oportunidad a Ríos.

Este lunes, Adriana Barrientos desmintió el quiebre sentimental entre Marcelo “Chino” Ríos y Tamara Cornejo, luego de que ambos se dejaran de seguir en redes sociales.

Además, la pareja eliminó todo registro del otro en dichas plataformas, lo que avivó los rumores de un presunto quiebre.





¿Qué dijo Adriana Barrientos?

Al respecto, en el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana comentó que sí existió una crisis entre Marcelo y Tamara: “Me dicen que han sido días difíciles, han sido días complicados”.

En esa misma línea, agregó: “El Chino Ríos, la verdad es que es bien infantil, y Tamara Cornejo tiene un carácter bastante fuerte”.

“A Tamara no le gusta andar con niños, le gustan hombres, no le gustan niños (…) Parece que es bien inmaduro para sus relaciones”, dijo Barrientos sobre el extenista.

Sin embargo, esta crisis no habría sido tan fuerte como para romper su amor, puesto que Barrientos expuso que “Tamara Cornejo nuevamente le está dando otra oportunidad al Chino Ríos”.