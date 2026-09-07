Hermógenes Conache se encuentra hospitalizado tras sufrir ACV: Su hijo entregó detalles de su estado de salud

“Como familia, nos preocuparemos de entregar los mejores cuidados y profesionales para su rehabilitación”, indicó Matías Henríquez, hijo del reconocido humorista.

Este lunes, Ricardo Meruane informó que el humorista Hermógenes Conache (73) sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que lo mantiene hospitalizado.

La información fue entregada a través de la cuenta de Facebook de Meruane, donde el hijo de Hermógenes también se expresó.





¿Qué pasó con Hermógenes Conache?

“Comunico que nuestro querido y respetado amigo y colega Hermógenes Conache ha sido afectado por un ACV; en este momento se encuentra hospitalizado en recuperación”, escribió Meruane.

En esa misma línea, agregó: “Enviémosle los mejores deseos de fuerza y ánimo para que supere esta situación”.

Por su parte, el hijo de Hermógenes, Matías Henríquez, expuso: “Gracias por la preocupación, nuestro padre se encuentra estable, fuera de riesgo vital y en proceso de recuperación post-ACV”.

“Agradecemos el cariño y respeto durante este proceso. Como familia, nos preocuparemos de entregar los mejores cuidados y profesionales para su rehabilitación”, concluyó.

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