“Culpables son dos”: Reportan que Miguelito habría terminado su relación con Marlene Valencia tras 15 años juntos

La pareja atravesó una serie de crisis en los últimos años que habrían aumentado luego de que Miguelito decidiera ingresar a un reality show internacional.

Este lunes, Adriana Barrientos aseguró que Miguelito habría terminado su relación amorosa con Marlene Valencia.

La pareja llevaba 15 años juntos y habían atravesado varias crisis durante los últimos años a raíz de la participación del actor en distintos reality shows.





¿Miguelito y Marlenne Valencia terminaron su relación?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana señaló: “Hay un hombre que lo echaron de la casa; culpables son dos: Shirley Arica y Fran Undurraga”.

En esa misma línea, aseguró que “ella lo pateó a él; la verdad es que no aguanto más”.

Respecto de las razones, su compañera de panel, Camilísima, expuso que se debía a una serie de crisis que la pareja atravesó en los últimos años, comenzando por una polémica en 2023 con Fran Undurraga.

Durante un reality show, el actor le dio un beso a la modelo sin su consentimiento y en otro reality formó una amistad con Shirley Arica, donde se besaron durante una actividad.

Además, Miguelito habría entrado a un reality fuera del país para una reconocida cadena de televisión y, sumado a todo eso, Barrientos expuso: “La mujer se aburrió, se hartó de Miguelito porque la verdad es que pasaba de fiesta en fiesta”.

Finalmente, Fran Undurraga se refirió a los hechos y detalló: “No creo que haya sido por mi culpa porque eso fue hace como tres años, entonces nada que ver. Yo creo que es por otra cosa, yo nada que ver en ese tema”, cerró.