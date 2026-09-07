“Salí llorando”: Mamá de Mariana Sepúlveda reveló la fría frase que le dijeron en comisaría tras denunciar desaparición

Marta León, madre de la joven desparecida hace 18 años en la comuna de Conchalí, conversó en 2024 con CHV Noticias y expuso las negligencias en las indagatorias del caso.

En julio de 2024, Marta León conversó con el periodista Camilo Zavala en una reconstrucción del caso para la sección ¿Dónde Estás? de CHV Noticias, donde expuso los hitos detrás de la exhaustiva búsqueda para dar con el paradero de Mariana Sepúlveda.

Para esa fecha se cumplían 16 años de la desparición y acusaba nulos avances en las indagatorias: expuso las falencias de las policías y lamentó no contar con pista alguna que diera luces sobre la ubicación de su hija.

“Para mí los 365 días del año son ‘qué le pasó a la Mariana'”, reconoció en la entrevista. “En el fondo, si yo no doy la cara, si yo no hablo de ella se hubiera olvidado mucho tiempo atrás, y de este caso ni siquiera se hablaría“.

La insólita respuesta que recibió en comisaría

La madre recordó que, hasta antes de la desaparición, lo habitual era que la joven de entonces 19 años pasara a buscar a una amiga para luego llegar a un paradero y dirigirse rumbo al colegio. Esa misma amiga ese día advirtió que no fue al colegio ese día.

La reacción de la amiga desconcertó a Marta: “Yo hubiese esperado una reacción de una persona tan cercana a Mariana como de ayudar a la familia“, advirtió.

“Creo que el pensamiento de ella fue como ‘se la habían llevado, le habían pegado y que la dejen por ahí’, fue algo que dijo ella ese día, el primer día que no llegó a la casa“, relató.

Al día siguiente, el 30 de agosto de 2008, fueron a postas y hospitales preguntando por la estudiante. Al final del día decidieron acudir a una comisaría en Conchalí.

“La pregunta fue si estaban buscando a Mariana. Me dicen ‘quédese tranquila, está encargada a nivel nacional y además usted no es la única mamá que tiene una hija perdida‘. Me acuerdo que no dije nada más y salí llorando”





Acusó tardía reacción y lentitud en investigación

En el diálogo, Mara apuntó directamente contra la institución policial: “Si hay un culpable de la mala investigación aquí fue la 5° Comisaría de Conchalí“, advirtió.

Acusando lentitud en las diligencias, recordó que la denuncia fue puesta el día 29 (de agosto de 2008) y “pasó toda la semana y a la semana subsiguiente nos mandaron una patrulla”.

También se refirió a la reconstitución de escena que recién en agosto de 2021, trece años después, se realizó para reconstruir los eventuales trayectos que pudo haber realizado Mariana desde que salió de su domicilio.

“Eso se hace el primer día, dos días, o una semana (después)”, acusó. “Pero no puedes esperar 12 años para hacer una reconstitución de escena. Para mí fue un show más que se hizo porque no conseguimos absolutamente nada”.

“Lo único que espero es tener algo de Mariana”

Finalmente, Marta describió a su hija como una “joven súper alegre, muy hermosa y muy bonita”, junto con mencionar que fue presidenta del centro de alumnos de su colegio.

“Creo que la vida cambia de repente unos segundos y qué pudo haber pasado ese día… de corazón, lo único que espero es tener algo de Mariana“, manifestó.

En ese sentido, anhelaba que “se me entreguen unos huesitos, una cajita, tener algo para ir al cementario“: “Lamentablemente se van a cumplir 16 años y yo de Mariana no tengo nada. No hay una pista, no hay absolutamente nada que me pueda llevar a ella”.