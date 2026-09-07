Una renuncia y una eliminación: Fiebre de Canto pierde a dos figuras en una noche decisiva

El programa vivió una de sus noches más movidas de la temporada con la salida voluntaria de un participante, una nueva eliminación y el debut de Ale Sergi, líder de Miranda!, como quinto integrante del jurado.

La noche de este domingo estuvo cargada de emociones en Fiebre de Canto, programa que vivió dos importantes despedidas en una misma jornada.

Por un lado, Mauricio Pinilla confirmó su salida voluntaria de la competencia, mientras que Mariela Montero se convirtió en la tercera eliminada de la temporada tras no lograr convencer al público y al jurado.

La noticia de la renuncia del exfutbolista fue comunicada por Diana Bolocco al inicio del capítulo, poniendo fin a las especulaciones que habían surgido en los últimos días respecto a su continuidad en el espacio.

“ Los rumores son ciertos. Efectivamente, Mauricio Pinilla decidió dar un paso al costado en esta competencia, él decidió retirarse (…) Lo vamos a extrañar. Mauricio, te mandamos un beso gigante, espero que estés muy bien y vengan solo cosas buenas para ti de ahora en adelante”, expresó la animadora.

La salida de Pinilla generó sorpresa entre los seguidores del programa, considerando que había sido una de las figuras más comentadas desde el estreno de esta temporada.

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Nueva eliminación en Fiebre de Canto

Pero esa no fue la única despedida de la noche. Tras las presentaciones de los participantes y la deliberación correspondiente, Mariela Montero se convirtió en la tercera eliminada de Fiebre de Canto , cerrando así su paso por el estelar.

La modelo y actriz argentina no logró avanzar una semana más en la competencia, despidiéndose de sus compañeros y del jurado luego de varias semanas enfrentando el exigente desafío de interpretar a distintos artistas sobre el escenario.

El episodio también estuvo marcado por una importante novedad en el panel evaluador. El músico argentino Ale Sergi, líder de Miranda!, se sumó como quinto jurado, aportando su experiencia y visión artística a las evaluaciones de los concursantes.