Mauricio Pinilla leyó la letra desde su celular y terminó en zona de riesgo en Fiebre de Canto

El ex futbolista recibió la peor evaluación del jurado, mientras que María José Quiroz celebró su cumpleaños con una interpretación de la banda Azúcar Moreno, ganándose el cariño del público.

En la jornada de este miércoles en Fiebre de Canto regresaron los icónicos shows bajo la lluvia, una apuesta que le complicó la presentación a algunos concursantes, mientras que sacó lo mejor de otros participantes.

Con esta dispar suerte Mauricio Pinilla fue el peor evaluado de la semana luego de que se le olvidara la letra y debiera extremar recursos en vivo, mientras que al ritmo de Él, de Azúcar Moreno, la cumpleañera, María José Quiroz se consagró como una de las mejores de la noche.

Al mismo tiempo, Daniela Nicolás también entró a la competencia por los mejores de la semana tras interpretar “Saturno” de Pablo Alborán.





Quiénes pasan a zona de riesgo en Fiebre de Canto

La primera concursante de Fiebre de Canto que pasó a zona de eliminación fue Catalina Pulido, quien no se presentó al programa debido a un resfriado, y está en riesgo de terminar su participación en el estelar este domingo.

En tanto que el concursante con menos votos del jurado durante esta noche fue el mencionado Pinilla, quien sumó sólo 11 puntos totales tras cantar Si tú no vuelves de Miguel Bosé, lo que lo llevó directamente a zona de riesgo.

El ex futbolista tuvo problemas con la balada y salió al escenario leyendo la letra desde su celular, pero la lluvia artificial le complicó más la situación y terminó improvisando parte de la letra.

Más tarde, Pinilla terminó abandonando el programa sin quedarse a esperar la nota de su presentación.