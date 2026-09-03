Muere Gloria Steinem: Histórica activista feminista y pionera en la lucha por los derechos de las mujeres

“Fue para el movimiento feminista lo que Martin Luther King Jr. fue para los derechos civiles: la catalizadora”, resumió una experta sobre su figura. La periodista de 92 años falleció “en paz y rodeada de muchos de sus seres queridos”.

Gloria Steinem ha muerto a los 92 años de edad en su casa en Nueva York, Estados Unidos, tras una vida dedicada a la defensa de los derechos civiles y reproductivos.

La información fue confirmada a través de un mensaje en la cuenta de Instagram de la propia activista, aunque no detallaron la causa del fallecimiento.

Impulsora del feminismo moderno, figura clave en la segunda ola del movimiento feminista y pionera en la lucha por los derechos de la mujer, la periodista y escritora falleció “en paz y rodeada de muchos de sus seres queridos”.

“Ssus casi cien años de vida fueron plenos, y ella siguió luchando por la igualdad hasta el final“, reza una publicación en su cuenta de Instagram que anunció su fallecimiento.

“El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran comprendidos y escuchados“, añade el texto”. “Sus palabras, acciones y ejemplo les daban a las personas la libertad de ser ellas mismas“.

Una vida dedicada a los derechos civiles

Steinem nació el 25 de marzo de 1934 y no acudió al colegio hasta los 11 años debido a los constantes viajes de su familia. Estudió Gobierno en la universidad Smith College, una carrera poco habitual entre las mujeres.

Pasó por la experiencia de abortar de forma ilegal y sufrió cáncer de mama en la década de los ochenta. “En el fondo, creo que una mujer tiene dos opciones”, dijo en una ocasión. “O es feminista o es masoquista”.

Fue integrante del equipo fundacional de New York Magazine en 1968 y, tras cubrir un acto sobre el aborto, acuñó el concepto ‘libertad de reproducción’, es decir, la libertad de tener hijos o no tenerlos.

Colaboró con la revista Huntington Hartford’s Show. Incluso, se infiltró en el Playboy Club de Nueva York como “conejita” para destapar las condiciones en las que vivían esas mujeres.

Pionera de la segunda ola: “El género es la fuerza más restrictiva”

Durante años, fue la portavoz más influyente del movimiento y se le atribuye haber contribuido a que el feminismo representara mejor a las mujeres pobres y pertenecientes a minorías.

También fue un símbolo de la segunda ola del feminismo: la expansión más allá del sufragio femenino hacia un movimiento más amplio por la igualdad en el ámbito laboral, en el hogar y ante la ley.

“Cuando empezamos, ni siquiera había una palabra para el acoso sexual. Se le llamaba vida”, comentó la propia Steinem sobre los primeros años de Ms, la primera revista feminista de su país y dirigida íntegramente por mujeres

Christine Stansell, profesora de historia en la Universidad de Chicago, escribió en la revista Glamour que la Steinem “fue para el movimiento feminista lo que Martin Luther King Jr. fue para los derechos civiles: la catalizadora”.

En las primarias demócratas de 2008, Clinton, que aspiraba a ser la primera mujer presidenta, se enfrentó al entonces senador Barack Obama de Illinois, quien finalmente se convirtió en el primer presidente afroamericano.

En un artículo de opinión publicado en el New York Times, escribió que “el género es probablemente la fuerza más restrictiva en la vida estadounidense, ya sea que se trate de quién debe estar en la cocina o quién podría estar en la Casa Blanca”.

Las obras más destacadas de Steinem

Entre los libros más representativos de su obra se incluyen Actos escandalosos y rebeliones cotidianas, de 1983; Marilyn, de 1986, una biografía de Marilyn Monroe; Revolución desde dentro, de 1992; y Más allá de las palabras, de 1994.

En 2013, el entonces presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil de Estados Unidos.