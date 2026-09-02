“La mujer se enteró viendo el programa”: Aseguran que futbolista vinculado a Gala Caldirola habría terminado su relación
“También que te metiste el año pasado con Jonathan Benítez, futbolista argentino, sabiendo que era casado y con hijos”, mencionó Cote López en Primer Plano a Gala Caldirola.
El tenso cruce entre Gala Caldirola y Cote López en Primer Plano ya habría salpicado a otras personas, puesto que el futbolista Jonathan Benítez se habría separado de su esposa.
Esto, luego de que durante la furiosa llamada de Cote López, ella asegurara que Gala Caldirola tuvo un affaire con el deportista.
¿El matrimonio de Jonathan Benítez se terminó?
“También que te metiste el año pasado con Jonathan Benítez, futbolista argentino, sabiendo que era casado y con hijos”, mencionó Cote en dicha oportunidad.
Al respecto, el portal Infama compartió un mensaje de una persona que señala: “La mujer (de Benítez) se enteró viendo el programa y se separaron porque era verdad”.
En esa misma línea, agregaron: “Supe porque Benítez se lo contó a sus compañeros y mi esposo, que es futbolista, es amigo de uno”.
Finalmente, el portal concluyó: “Confirmamos que esta pareja está separada”.