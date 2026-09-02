Fiscalía entrega tesis y causa de muerte de víctima tras fatal accidente en Metro Pajaritos

El fiscal descartó la participación de terceros en el fatal accidente en la estación Pajaritos del Metro, donde un hombre de 38 años murió tras ser impactado por un tren.

Una persona perdió la vida en un fatal accidente ocurrido durante esta mañana en la estación Pajaritos de la Línea 1 del Metro de Santiago.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima fue impactada por el tren que hacía ingreso a la mencionada estación.





Fiscalía entrega nuevos antecedentes sobre fatal accidente

A través de un video, el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, señaló que esto ocurrió cerca de las 11:25 horas.

“Un ciudadano de nacionalidad peruana, de 38 años, fue impactado por un carro del metro que le provocó el fallecimiento en el lugar a raíz de una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica“, señaló el fiscal.

Olivari agregó que se instruyó a la sección de investigación policial de la comisaría de la comuna de Lo Prado que realizara las primeras diligencias, donde se perició el cuerpo y se revisaron las cámaras de seguridad, lo que permitió comprobar que no había participación de terceras personas. Por esta razón, el cuerpo de la víctima fue enviado al Servicio Médico Legal para su respectiva autopsia.

“Según las imágenes que logramos ver en los videos, lo más probable es que la víctima se haya confundido con un vagón del metro que estaba en el andén opuesto, que haya pensado que el carro estaba ahí y es por eso que intentó ingresar corriendo al vagón y fue golpeado por el metro que venía ingresando a la estación, pero son líneas investigativas que se tendrán que seguir desarrollando”, indicó.