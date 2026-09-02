Muere interno tras ser agredido por otros reos en cárcel de Angol

Gendarmería confirmó el fallecimiento de la persona este miércoles y aseguró que los presuntos agresores estarían aislados.

La Dirección Regional de Gendarmería de La Araucanía comunicó este miércoles el fallecimiento de una persona privada de libertad en el Centro de Detención Preventiva de Angol.

El deceso se produjo luego de que el interno sufriera graves agresiones de parte de otros reos de la cárcel , quienes actualmente estarían aislados del resto de la población penal.

Esto, tras un “procedimiento de registro y allanamiento en el módulo donde ocurrió”, que derivó en el eventual traslado de los presuntos atacantes a otro recinto penitenciario.

De acuerdo con la información entregada por Gendarmería, “personal de servicio intervino de manera inmediata, trasladando al interno hasta el área de salud del establecimiento para entregarle las primeras atenciones”.





“Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Base de Angol, donde, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida”, agregó.

En ese contexto, la institución agregó que el Ministerio Público ordenó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) a realizar las diligencias del caso.

Además, aseguró haberse comunicado con los familiares de la víctima y haber instruido un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.