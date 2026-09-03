“Miss Chile 2027”: El sorprendente nuevo look de Cony Capelli que arrasó entre sus seguidores

“Nueva etapa”, titúlo la bailarina a esta decisión de cambiarse su tradicional cabello por algo más arriesgado.

Constanza Capelli ha encantado a sus seguidores con diferentes cambios de look desde su llegada a la televisión en Gran Hermano Chile, y ahora la ex participante de Fiebre de Baile volvió a sorprender.

Con el cabello mucho más largo desde que ganó presencia en las redes sociales, ahora la bailarina optó por un nuevo color de cabello, dejando impactados a cientos de seguidores.

El nuevo look de Cony Capelli

Junto al estilista de los famosos, Jean Bohus, Capelli mostró la noche de este miércoles que decidió dejar atrás su cabello natural para pasar a un estilo más oscuro.





Mostrando fotografías con su cabello castaño oscuro, casi negro, Cony tituló su publicación como “nueva etapa“.

Tras esta noticia, más de 300 seguidores de la ex chica reality salieron a felicitarla por la decisión de oscurecerse el pelo tras terminar Fiebre de Baile y darle inicio a su etapa como madre.

“Es tu color”, “me encanta“, “el negro en ti, todo que ver” y “Miss Chile 2027“, fueron algunos de los mensajes de sus fanáticos, mientras que su representante y amigo, Suro Solar, le comentó: “Te pasas”.

Revisa aquí las fotos del cambio de look de Cony Capelli: