03/ 09/ 2026 07:28

Camilo Huerta fijó como domicilio un local OXXO: Carabineros no logró ubicarlo en fiscalización

La situación judicial de Camilo Huerta sumó un nuevo capítulo luego de que Carabineros informara al tribunal que no pudo encontrar al ex chico reality en el domicilio que fijó para cumplir su arresto domiciliario total, medida cautelar decretada hace dos semanas en el marco de la denominada Operación Imperio Ámsterdam. Según los antecedentes remitidos por la policía, la dirección entregada por Huerta en la comuna de Ñuñoa corresponde en realidad a un local comercial de la cadena Oxxo, donde además una trabajadora aseguró que la exfigura televisiva no es conocida en el lugar, por lo que ahora será el tribunal el que deberá determinar las eventuales consecuencias de este incumplimiento y esclarecer cuál es el paradero del imputado.