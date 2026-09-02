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Nuevo bono de $30 mil por hijo: El requisito clave que deberás cumplir para recibir el pago

Las familias que tengan hijos de hasta 13 años podrían recibir este aporte económico extraordinario que se entregará solo una vez a los beneficiarios.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

El Bono de $30 mil por hijoBono Extraordinario de Apoyo a la Niñez dio un importante paso luego de la Sala del Senado aprobará el proyecto que contempla la entrega del beneficio a niñas y niños pertenecientes más vulnerable de los hogares del país. 

Ahora la iniciativa deberá continuar ahora su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados para que posteriormente pueda ser aprobado. 

El proyecto fue anunciado por el presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública y contempla la entrega de un aporte económico por cada hijo o hija menor de 13 años, que se entrega por única vez.

El beneficio estará dirigido a las familias que formen parte del 80% más vulnerable de acuerdo con la clasificación del Registro Social de Hogares (RSH).

Requisitos para recibir el bono 

Los niños y niñas que generan el derecho al pago deben cumplir con estos requisitos:

  • Tener entre 0 y 13 años (cumplidos al 1 de junio de 2026).
  • Pertenecer al 80% de los hogares más vulnerables del país. El nivel socioeconómico se verificará mediante el Registro Social de Hogares.

Orden de prioridad para los beneficiarios

Los beneficiarios del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez se determinarán en orden de prelación y conforme a las siguientes reglas:

  • Quien reciba actualmente el Subsidio Familiar (SUF).
  • Quien perciba la Asignación Familiar o Asignación Maternal.
  • Quien sea beneficiario del subsidio para personas con discapacidad mental o física (artículo 35 de la ley N.° 20.255).
  • Quien reciba las transferencias monetarias del subsistema Seguridades y Oportunidades.
  • El jefe o jefa de hogar registrado en el sistema, en caso de que el menor no se encuentre en las situaciones anteriores.
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