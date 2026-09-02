Las familias que tengan hijos de hasta 13 años podrían recibir este aporte económico extraordinario que se entregará solo una vez a los beneficiarios.

El Bono de $30 mil por hijo o Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez dio un importante paso luego de la Sala del Senado aprobará el proyecto que contempla la entrega del beneficio a niñas y niños pertenecientes más vulnerable de los hogares del país.

Ahora la iniciativa deberá continuar ahora su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados para que posteriormente pueda ser aprobado.

El proyecto fue anunciado por el presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública y contempla la entrega de un aporte económico por cada hijo o hija menor de 13 años, que se entrega por única vez.





El beneficio estará dirigido a las familias que formen parte del 80% más vulnerable de acuerdo con la clasificación del Registro Social de Hogares (RSH).

Requisitos para recibir el bono

Los niños y niñas que generan el derecho al pago deben cumplir con estos requisitos:

Tener entre 0 y 13 años (cumplidos al 1 de junio de 2026).

Pertenecer al 80% de los hogares más vulnerables del país. El nivel socioeconómico se verificará mediante el Registro Social de Hogares.

Orden de prioridad para los beneficiarios

Los beneficiarios del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez se determinarán en orden de prelación y conforme a las siguientes reglas: