“Más fuerte que los de Namek”: Actor detrás de Piccolo se volvió viral con su reacción tras probar el terremoto

El actor de doblaje Carlos Segundo tuvo su primer acercamiento con el popular trago de Fiestas Patrias y las redes sociales no esperaron para bromear son el efecto.

Con el inicio de septiembre comienza el entusiasmo por las Fiestas Patrias, algo que llegó incluso hasta un conocido actor internacional que probó por primera vez el terremoto.

Se trata de Carlos Segundo, reconocido actor mexicano de doblaje detrás de las voces latinas de personajes como Piccolo en Dragon Ball o Woody en Toy Story.

El intérprete se encuentra visitando Chile ya que estuvo invitado a la Onicon 2026, una convención de cultura pop que se realizó el pasado fin de semana en la ciudad de Puerto Montt.





En el marco de su visita, se animó a probar el tradición trago nacional y su reacción rápidamente se volvió viral en redes sociales en un registro que compartió Lorena Miki.

“No sabe fuerte, pero dicen que sí y pega como patada de mula”, lanzó tras su primera aproximación con el terremoto.

Luego de dar un par se sorbos más, Carlos Segundo compartió su opinión sobre el brebaje nacional: “Aprobado, está muy sabroso”.

Avanzanda la grabación, volvió a intervenir para señalar entre risas que “me dio calor con esta cosa”.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios a modo de broma tras la reacción del actor, muchos de ellos haciendo comparaciones con sus personajes más populares.

“En ese momento Piccolo sintió el verdadero terror”, “por ahí por el sexto terremoto empieza a hablar namekusei” y “más fuerte que los terremotos de Namek”, fueron algunas reacciones.

Actor de Piccolo y Woody probó el terremoto