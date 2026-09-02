Se llevaron más de 6 mil millones: Detienen a 9 personas por histórico robo en banco de Valparaíso

Los involucrados serán formalizados el jueves por los delitos de asociación criminal, delito de robo y delitos informáticos tras sustraer $6.150 millones en julio de 2025.

La Policía de Investigaciones (PDI) dio con la detención de nueve personas relacionadas con el robo de $6 mil millones desde una sucursal de Banco Itaú en Valparaíso, en julio de 2025.

La investigación de la policía se realizó en colaboración con el Ministerio Público y se realizaron una serie de allanamientos en diferentes domicilios, tanto de la región Metropolitana como de Los Lagos.

En el operativo se logró incautar importante evidencia que ahora va a ser puesta a disposición del Juzgado de Garantía, como celulares y armas de fuego.





También se decomisó una cantidad importante de automóviles, un camión tolva y otras especies de interés para el caso.

La fiscal regional, Claudia Perivancic, destacó la investigación que se llevó a cabo durante 13 meses y adelantó que los detelenidos serán formalizados en la jornada del jueves.

“Van a ser formalizadas el día de mañana, puesto que está ampliada su detención y se van a imputar cargos por asociación criminal, delito de robo, por la infracción a la ley que sanciona delitos informáticos a propósito de sitten ayuda interna que recibieron desde el banco y esperamos tener los resultados que el Ministerio Público va a solicitar, que va a ser la prisión preventiva de los imputados”, comentó.

Millonario robo a banco en Valparaíso

El robo se concretó el 28 de julio de 2025, cuando trabajadores de la sucursal bancaria informaron que se había sustraído una millonaria cantidad.

Según las diligencias, se estableció que la banda realizó el ingreso mediante un edificio colindante por el cual ingresaron a través de un orificio y sustrajeron $6.150 millones, considerado el mayor robo a un banco en Valparaíso.