Nuevo bono de $30 mil por hijo suma urgencia en el Congreso: Revisa requisitos y quiénes recibirían el pago

El aporte que iniciará su etapa legislativa pagará un aporte por única vez a familias que tengan hijos de hasta 13 años. La ministra Wulf destacó que el proyecto “entregará una ayuda extraordinaria” para el presupuesto familiar.

Un importante impulso sumó el proyecto de ley del Bono de $30 mil por hijo: Este miércoles el gobierno del presidente José Antonio Kast, ingresó con suma urgencia la iniciativa.

La iniciativa fue anunciada por el mandatario en la Cuenta Pública y busca entregar un aporte económico por cad a hijo o hija menor de 13 años.

Este aporte entregará el monto a las familias que pertenezca al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

El beneficio busca llegar a 2,3 millones de niños de 1,7 millones de hogares sin necesidad postular y por una única vez.





El Bono de $30 mil por hijo asignado automáticamente a quienes cumplan con los requisitos, utilizando la información disponible en los registros del Estado.

Requisitos para recibir el Bono de $30 mil por hijo

El Bono por hijo beneficia a familias que cuenten con hijos de entre 0 a 13 años (cumplidos al 1 de junio de 2026), con dinero para en apoyo a los gastos relacionados al hogar.

El bono entregará un monto de $30 mil por cada niño del grupo familiar que tenga entre 0 a 13 años y se entregará por una sola vez .

Fecha de pago y cómo cobrar el bono

La fecha de pago del Bono de $30 mil por hijo dependerá de su tramitación en el Congreso. Una vez que eso ocurra, el aporte podrá ser cobrado dentro del plazo máximo de nueve meses, contado desde la emisión del pago.

Según informaron desde el gobierno, el pago se realizará a través de las instituciones que ya administran las asignaciones familiares y subsidios existentes, además del Instituto de Previsión Social (IPS), mediante transferencias electrónicas.

Ministra destacó iniciativa

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, declaró que la urgencia de la iniciativa se debe a que “sabemos que el costo de vida sigue siendo una preocupación para muchas familias”.

Además, sostuvo que el “proyecto que entregará una ayuda extraordinaria para darles un respiro y apoyar su presupuesto familiar”.

“Un apoyo concreto para ayudar a los que más lo necesitan. Porque cada niño cuenta, porque cada familia importa”, aseguró.