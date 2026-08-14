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“Eres muy linda”: Confirman baja de carabinero tras mensajes a adolescente que había sido detenida

El exsargento contactó por WhatsApp a la menor de 17 años y cuyo número telefónico obtuvo durante un procedimiento policial.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó un recurso de protección presentado por un excarabinero de la región de O’Higgins y quien fue dado de baja de la institución.

¿El motivo? Cuando era uniformado contactó por WhatsApp a una adolescente de 17 años que había sido detenida  y cuyo número telefónico obtuvo durante un procedimiento policial.

Se dio a conocer que el exsargento se comenzó a comunicar con la menor en septiembre de 2025 y los hechos ocurrieron en la comuna de San Fernando.

Divulgan los mensajes de excarabinero a menor

Entre los mensajes que aparecen en la investigación se incluyen expresiones como “eres muy linda”, “me quedé pensando en ti” y “permiso para soñarte”. Además, le habría solicitado una fotografía y propuesto salir a tomar un helado y conversar.

Una vez que la institución se enteró de este hecho, dispuso la baja del funcionario con efecto inmediato, esto ocurrió el 3 de noviembre de 2025.

Carabineros consideró que el entonces sargento había utilizado su posición de autoridad, comprometiendo la probidad y el prestigio institucional.

Sin embargo, esto no fue aceptado por el exfuncionario, quien recurrió a la justicia y sostuvo que se le había aplicado la medida más grave antes de que terminara el sumario administrativo.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de protección y falló a favor de Carabineros. 

 

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