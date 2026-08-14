“Eres muy linda”: Confirman baja de carabinero tras mensajes a adolescente que había sido detenida

El exsargento contactó por WhatsApp a la menor de 17 años y cuyo número telefónico obtuvo durante un procedimiento policial.

La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó un recurso de protección presentado por un excarabinero de la región de O’Higgins y quien fue dado de baja de la institución.

¿El motivo? Cuando era uniformado contactó por WhatsApp a una adolescente de 17 años que había sido detenida y cuyo número telefónico obtuvo durante un procedimiento policial.

Se dio a conocer que el exsargento se comenzó a comunicar con la menor en septiembre de 2025 y los hechos ocurrieron en la comuna de San Fernando.





Divulgan los mensajes de excarabinero a menor

Entre los mensajes que aparecen en la investigación se incluyen expresiones como “eres muy linda”, “me quedé pensando en ti” y “permiso para soñarte”. Además, le habría solicitado una fotografía y propuesto salir a tomar un helado y conversar.

Una vez que la institución se enteró de este hecho, dispuso la baja del funcionario con efecto inmediato, esto ocurrió el 3 de noviembre de 2025.

Carabineros consideró que el entonces sargento había utilizado su posición de autoridad, comprometiendo la probidad y el prestigio institucional.

Sin embargo, esto no fue aceptado por el exfuncionario, quien recurrió a la justicia y sostuvo que se le había aplicado la medida más grave antes de que terminara el sumario administrativo.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de protección y falló a favor de Carabineros.