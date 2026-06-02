Bono de $30 mil por hijo será sin postulación: Revisa el requisito clave para cobrar el beneficio

El beneficio entregará a las familias más vulnerables del país 30 mil pesos por cada hijo entre los 0 y 13 años. Revisa aquí cuándo estará disponible y cómo hacer efectivo el cobro.

En los próximos días el Gobierno presentará el proyecto de ley para poder concretar la entrega del Bono de $30 mil por hijo, anunciado por el presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública 2026.

El beneficio consiste en un apoyo económico que va directo a las familias más vulnerables del país, consideradas dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

“Este beneficio llegará a 2,3 millones de niños de 1,7 millones de hogares chilenos. Es una política pública de alcance significativo que amplía la cobertura de apoyos existentes y busca acompañar a las familias en una etapa particularmente exigente de la crianza”, explicó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.





Cómo cobrar el Bono de $30 mil por hijo

Para recibir el Bono de $30 mil por hijo no es necesario realizar postulaciones ni trámites adicionales.

El beneficio será asignado automáticamente utilizando la información disponible en los registros del Estado, según los requisitos establecidos.

Este aporte NO cuenta aún con fecha para efectuar el cobro, ya que depende de su tramitación en el Congreso. Por lo mismo, el Ejecutivo anunció que el proyecto de ley será ingresado durante las próximas semanas con suma urgencia.

Requisitos para recibir el bono

El Bono de $30 mil por hijo va dirigido a las familias que cuenten con hijos de entre 0 a 13 años, con el fin de puedan solventar los gastos relacionados al hogar.

Además de pertenecer a la población más vulnerable del país, las familias beneficiarias deben tener hijos entre 0 y 13 años.