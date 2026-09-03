Fondas sin lluvia por ahora: La proyección de Eduardo Sáez para las Fiestas Patrias en Santiago

El meteorólogo de Chilevisión adelantó cómo estarán las jornadas del 17, 18 y 19 de septiembre en la región Metropolitana, aunque aclarará que el pronóstico más seguro se conocerá cuando falte una semana para el inicio de las celebraciones.

Eduardo Sáez adelantó cómo se proyecta el tiempo para los días de celebraciones de Fiestas Patrias en la región Metropolitana.

El meteorólogo de Chilevisión entregó un pronóstico pero aclaró que se trata de una proyección momentánea en la que por ahora no se ve lluvia .

El experto insistió en que más allá de siete días puede haber errores, por lo que el informe preciso se podrá conocer mejor una semana antes de las Fiestas Patrias.





Tiempo en Fiestas Patrias

Según Eduardo Sáez, para los días 17, 18 y 19 de septiembre, se proyecta que sean jornadas más bien primaverales y sin lluvia para Santiago y el valle central.

“En este momento vamos por días despejados parcial” , aseguró el meteorólogo sobre la posibilidad de precipitaciones para la semana del 18 de septiembre en la capital.

En su explicación sostuvo que esto se debe a que “tenemos una alta presión que está bloqueando el paso de todos los sistemas frontales“, los que terminan “muriendo en el océano”.

“Las únicas precipitaciones vienen desde la Patagonia“, agregó.