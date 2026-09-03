03/ 09/ 2026 07:39

Cierran estación en Puente Alto tras reportaje de CHV Noticias: Recargaban cilindros de gas de manera irregular

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fiscalizaron una estación de servicio en Puente Alto tras un reportaje de CHV Noticias que reveló peligrosas recargas de cilindros domésticos de gas. El proceso implicaba el uso de la misma bomba destinada a cargar vehículos y representaba un alto riesgo de fuga, incendio o explosión. Los funcionarios de la SEC ordenaron el cierre temporal de la estación y buscan determinar desde cuándo se llevaba a cabo esta práctica irregular. Muchos conductores llegaron a otra estación de autogás en Puente Alto luego de encontrar la sucursal fiscalizada fuera de funcionamiento.