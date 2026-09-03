Millonaria condena contra hospital de Calama: Mujer murió tras recibir epidural de TENS sin experiencia

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la demanda presentada por los familiares de la paciente que falleció en 2020 por la falta de servicios en la administración de la anestesia durante el trabajo de parto.

En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta condenó al Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama y Servicio de Salud Antofagasta a pagar $380 millones por daño moral por la muerte de una mujer en el recinto tras dar a luz.

El deceso tuvo lugar el 27 de julio de 2020, cuando una anestesia mal administrada por un TENS sin experiencia provocó su fallecimiento en el centro hospitalario, aún cuando se encontraba sana y en buenas condiciones de salud.

Esta dosis de analgesia epidural le fue administrada en la columna vertebral antes del parto, con el objetivo de insensibilizar la mitad inferior del cuerpo. Sin embargo, sufrió una “espinal total” y vio comprometida funciones vitales como la respiración y circulación.





Quien empleó la dosis fue un Técnico en Enfermería de Nivel Superior, quien al administrar la inyección no estaba entrenado en anestesia y en reanimación, lo que fue catalogado como “fuera del margen” de la Guía AUGE-Minsal por el máximo tribunal.

“La atención no se ciñó a la lex artis de la ciencia médica, ya que los procedimientos que se adoptaron no fueron los adecuados, según quedó establecido con los informes médicos allegados a la causa, y especialmente con el peritaje médico legal”, dice la resolución.

De esta forma, los servicios antes mencionados deberán pagar $200 millones al cónyuge de la víctima, $100 millones al hijo y $40 millones para cada una de las sobrinas de la víctima.