Mujer es detenida por presuntas amenazas contra pdte. Kast: Será formalizada este jueves

Según informó Carabineros, la imputada habría realizado publicaciones en redes sociales que incitaban a la violencia mediante intimidación.

Una mujer fue detenida y será formalizada este jueves por una presunta amenaza de atentado contra el presidente José Antonio Kast, luego de publicar en Instagram mensajes con contenido amenazante dirigidos al mandatario.

Según informó Carabineros, la imputada, identificada con las iniciales R.S.P.D.P., habría realizado publicaciones que incitaban a la violencia mediante intimidación , haciendo referencia a hechos homicidas ocurridos tanto en Chile como en el extranjero.

La mujer pasará a control de detención a las 11:00 horas de este jueves, en el Juzgado de Garantía de Chacabuco.





El caso fue abordado por Kast tras su visita a la Municipalidad de San Bernardo, donde se reunió con el alcalde Christopher White luego de conocerse un presunto plan para asesinarlo.

Consultado por la prensa sobre la detención, el presidente evitó referirse directamente al caso y señaló: “Esto es solamente una declaración; no van a haber respuestas a los medios. Las respuestas de la autoridad las van a ver en los hechos, hechos y no palabras, porque las medidas no se comentan, se ejecutan”.

Cuarta detención por amenazas contra pdte. Kast

La detención se suma a otros tres episodios registrados durante los últimos meses por amenazas contra Kast, elevando a cuatro las personas detenidas por hechos de este tipo.

El primero ocurrió en junio, cuando un estudiante de 19 años fue detenido y formalizado tras publicar un mensaje amenazante contra el mandatario en un chat de WhatsApp.

En agosto, en tanto, una mujer de 23 años fue detenida y formalizada en Talca por presuntas amenazas de muerte contra Kast a través de redes sociales.

Días después, un hombre de 30 años fue detenido en San Pedro de la Paz, acusado de amenazar de muerte al presidente y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también mediante publicaciones en redes sociales.