Mon Laferte comparte dolorosa pérdida: “Uno de los días más tristes de mi vida”

La artista chilena mostró con fotografías que Eulalio fue su compañía en su carrera musical. Reconocidas cantantes nacionales e internacionales le dedicaron mensajes de apoyo en este día.

Durante la mañana de este jueves Mon Laferte compartió una dolorosa noticia a través de sus redes sociales. La cantante confirmó el fallecimiento de un importante integrante de su familia: Su gato Eulalio.

Junto a una serie de fotografías, la artista se despidió de su mascota que la acompañó desde que era un pequeño gatito.

Qué dijo Mon Laferte sobre su mascota

“Hoy es uno de los días más tristes de mi vida. Se fue mi gatito. Gracias por tanto amor Eulalio. Te voy a amar siempre“, escribió la artista en su último posteo de Instagram.





Monserrat le dijo adiós a su amigo peludo de color amarillo revelando fotos de cómo fue creciendo con el tiempo, y cómo la acompañó en su carrera musical.

Al término de esta nota, más de 3 mil personas le comentarios mensajes de ánimo y buenos deseos tras la pérdida de su mascota.

“Chiquito hermoso ahora está en el cielo de los gatitos” y “es tu ángel eterno, tuvo una vida feliz a tu lado”, le escribieron algunos.

Importantes nombres de la industria musical como Cancamusa, Lali, Nathy Peluso también se hicieron presentes a través de Instagram con emojis para acompañar a la chilena.

Revisa aquí el posteo de Mon Laferte: