La única mujer latina: Mon Laferte destaca en ránking de giras más exitosas del mundo junto a BTS y Bad Bunny
La artista chilena apareció en el más reciente ranking mensual de Billboard Boxscore, reporte que destaca los tours con mayores ingresos del planeta.
Mon Laferte continúa consolidando su éxito internacional. La artista chilena apareció en el más reciente ranking mensual de Billboard Boxscore, convirtiéndose en la única mujer latina y chilena presente en un listado dominado por BTS, Metallica y Bad Bunny.
El reporte, correspondiente a mayo de 2026, destacó los tours con mayores ingresos del planeta. Aunque el primer lugar fue para BTS, que rompió un récord histórico de recaudación mensual al superar una marca que ostentaban The Rolling Stones desde 2019, Laferte también consiguió cifras que la ubicaron entre los nombres más relevantes del circuito global.
La histórica marca de Mon Laferte con gira mundial
Según los datos recopilados por Billboard Boxscore, la intérprete de “Tu falta de querer” alcanzó una recaudación cercana a los 8,5 millones de dólares, con más de 105 mil asistentes distribuidos en nueve conciertos reportados durante mayo, en el marco de su gira Femme Fatale World Tour.
La cifra la posicionó junto a artistas de alcance masivo y estadios repletos alrededor del mundo, como BTS, Metallica, Bad Bunny, Bruce Springsteen, No Doubt, TWICE y System of a Down, entre otros.
Incluso, viñamarina superó a artistas de renombre como Megadeth, que recaudó 8,4 millones de dólares, y Rufus Du Sol (+US$8.3 millones).
La actual gira de Mon Laferte inició en febrero de este año y ya ha recorrido 7 países latinoamericanos, incluyendo tres exitosas presentaciones en Chile. A fines de julio, retomará el tour para el tramo correspondiente a Estados Unidos y Canadá.
Revisa el listado completo acá:
- BTS — US$127,8 millones (641 mil asistentes / 12 shows)
- Metallica — US$72,6 millones (506 mil asistentes / 7 shows)
- Bad Bunny — US$52,4 millones (363 mil asistentes / 6 shows)
- Bruce Springsteen & The E Street Band — US$50,8 millones (193 mil asistentes / 10 shows)
- No Doubt — US$41,9 millones (193 mil asistentes / 12 shows)
- Ne-Yo & Akon — US$33,6 millones (336 mil asistentes / 23 shows)
- Luke Combs — US$32,9 millones (255 mil asistentes / 5 shows)
- George Strait — US$26,5 millones (120 mil asistentes / 3 shows)
- TWICE — US$19,9 millones (121 mil asistentes / 9 shows)
- Diljit Dosanjh — US$19,4 millones (133 mil asistentes / 10 shows)
- Romeo Santos & Prince Royce — US$19,2 millones (148 mil asistentes / 14 shows)
- System of a Down — US$16,6 millones (127 mil asistentes / 2 shows)
- Zach Bryan — US$15,5 millones (112 mil asistentes / 4 shows)
- Florence + The Machine — US$14 millones (126 mil asistentes / 10 shows)
- Iron Maiden — US$13,9 millones (136 mil asistentes / 4 shows)
- Ed Sheeran — US$12,9 millones (128 mil asistentes / 7 shows)
- Journey — US$12,7 millones (105 mil asistentes / 11 shows)
- Dave Matthews Band — US$11,9 millones (104 mil asistentes / 9 shows)
- The Neighbourhood — US$11,9 millones (152 mil asistentes / 11 shows)
- Peso Pluma — US$10,7 millones (79 mil asistentes / 6 shows)
- Tame Impala — US$10,6 millones (109 mil asistentes / 7 shows)
- Sandy Lam — US$9,4 millones (63.500 asistentes / 2 shows)
- Nate Bargatze — US$9,3 millones (119 mil asistentes / 11 shows)
- Take That — US$8,7 millones (63.300 asistentes / 2 shows)
- Mon Laferte — US$8,5 millones (105 mil asistentes / 9 shows)
- Megadeth — US$8,4 millones (99.800 asistentes / 8 shows)
- Rufus Du Sol — US$8,3 millones (99.900 asistentes / 9 shows)
- Kid Cudi — US$7,6 millones (153 mil asistentes / 13 shows)
- Alex Warren — US$7,3 millones (88.100 asistentes / 7 shows)
- Phish — US$6,9 millones (33.300 asistentes / 2 shows)