La única mujer latina: Mon Laferte destaca en ránking de giras más exitosas del mundo junto a BTS y Bad Bunny

La artista chilena apareció en el más reciente ranking mensual de Billboard Boxscore, reporte que destaca los tours con mayores ingresos del planeta.

Mon Laferte continúa consolidando su éxito internacional. La artista chilena apareció en el más reciente ranking mensual de Billboard Boxscore, convirtiéndose en la única mujer latina y chilena presente en un listado dominado por BTS, Metallica y Bad Bunny.

El reporte, correspondiente a mayo de 2026, destacó los tours con mayores ingresos del planeta. Aunque el primer lugar fue para BTS, que rompió un récord histórico de recaudación mensual al superar una marca que ostentaban The Rolling Stones desde 2019, Laferte también consiguió cifras que la ubicaron entre los nombres más relevantes del circuito global.





La histórica marca de Mon Laferte con gira mundial

Según los datos recopilados por Billboard Boxscore, la intérprete de “Tu falta de querer” alcanzó una recaudación cercana a los 8,5 millones de dólares , con más de 105 mil asistentes distribuidos en nueve conciertos reportados durante mayo, en el marco de su gira Femme Fatale World Tour.

La cifra la posicionó junto a artistas de alcance masivo y estadios repletos alrededor del mundo, como BTS, Metallica, Bad Bunny, Bruce Springsteen, No Doubt, TWICE y System of a Down, entre otros.

Incluso, viñamarina superó a artistas de renombre como Megadeth, que recaudó 8,4 millones de dólares, y Rufus Du Sol (+US$8.3 millones).

La actual gira de Mon Laferte inició en febrero de este año y ya ha recorrido 7 países latinoamericanos, incluyendo tres exitosas presentaciones en Chile. A fines de julio, retomará el tour para el tramo correspondiente a Estados Unidos y Canadá.

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