Tras 10 años de su debut en Santiago, el grupo de surcoreano confirma su retorno este 16 y 17 de octubre con el Tour Arirang. Analizamos junto a un experto y la Embajada de Corea del Sur el impacto de la banda que dejó de ser música para convertirse en prácticamente embajadores del país.

BTS vuelve a Chile este 2026 convertido en el supergrupo del K-pop. Lejos quedan sus conciertos de hace casi 10 años en Santiago, cuando eran una novedad en el panorama musical: Ahora son una potencia mundial y su regreso al país con su tour Arirang no sólo será uno de los hitos musicales del año, si no que promete ser un evento de la cultura pop.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook portan la bandera del Hallyu (ola cultural coreana) por el planeta, son uno de los principales promotores de Corea del Sur y hacen que estadios enteros desde Europa a Latinoamérica canten en coreano hit tras hit cruzando la barrera del idioma.

De la mano de éxitos como Dynamite (más de 2 mil millones de reproducciones en Spotify), Butter, Permission to Dance y Life Goes On, los idols romperecords han posicionado seis de sus canciones en el número uno de la lista Billboard Hot 100. ¿La importancia? Son el primer y único grupo asiático en lograrlo.

Y aunque este palmarés podría ser suficiente para cualquiera, la trayectoria del boygroup que inició sus actividades en 2013 no se reduce a triunfar en listas musicales globales y vender millones de álbumes: Son prácticamente embajadores de su país y una de las principales joyas de una industria que tomó al mundo por asalto.

Más allá de las barreras del idioma

“La forma en que BTS ha despertado el interés global por la cultura coreana presenta algunas características distintas a las de la expansión tradicional de la música pop. Han logrado un éxito mundial manteniendo en gran medida las letras en coreano“.

Así explica la Embajada de Corea en Chile, en conversación con CHV Noticias, uno de los factores que hacen tan especial el éxito de Bangtan Boys (traducido como chicos a prueba de balas) creando lazos que transcienden el idioma.

Y, aunque no lo parezca, nada es fortuito, porque hablar de K-pop es hablar de décadas de trabajo del país asiático -tanto del Estado como de los privados- por abrirse espacio en la escena global del entretenimiento.





El doctor en Estudios Culturales, Tomás Peters, detalla a CHV Noticias la construcción de este fenómeno y las circunstancias que vieron nacer a las bandas de K-pop como las conocemos hoy: “A comienzos de la década de 1990, en Corea del Sur se inició un movimiento musical en formato boy band, el que combinaba fórmulas internacionales con ingredientes locales de musicalización, baile y estética”.

La fusión de ambas identidades culturales generó una chispa que encendió Seo Taiji and The Boys (1992), la positiva reacción del público coreano abrió paso a grupos como Super Junior (2005), Big Bang (2006) o Girls Generation (2007), y rápidamente se expandió por el mundo con EXO (2012), Twice (2015), BlackPink (2016) y, por supuesto, BTS.

“Este crecimiento se debió, en primer lugar, al surgimiento de compañías especializadas de entretenimiento y, segundo, al Estado coreano que vio una oportunidad de inversión en un contexto creciente de globalización cultural. Este trabajo conjunto tuvo un rendimiento virtuoso: La colaboración público-privado fue un factor clave para alcanzar el éxito actual del K-Pop“, agrega Peters.

El puente cultural que conecta Corea con el mundo

“BTS puede considerarse como un embajador cultural que comparte la identidad coreana al mundo. Pueden describirse no sólo como artistas de música pop, sino también como un importante puente cultural que conecta a Corea con el mundo“, destacan desde la embajada.

Corea del Sur encontró la manera de situarse en el mapa y tomó la oportunidad de ofrecer una industria que, además de entretener, pudiera comunicar al mundo su identidad y valores. Así lo plantea Peters: “Si bien hay muchas otras producciones que han ayudado a la expansión de la cultura coreana a nivel mundial (literatura, cine y cómic), la música ha sido un fenómeno particular”.

“La estrategia de las compañías del entretenimiento coreano han sido muy hábiles en ‘vender’ un producto cultural complejo: No solo se ofrecen fantasías y emociones afectivas, sino también discursos políticamente correctos y en línea con los postulados del Estado Coreano“, añade.

Así, un país que no es una superpotencia puede posicionarse como un símbolo positivo y proyectarlo por todo el globo. Un claro ejemplo de ello fue cuando BTS, pese a su fama mundial, debieron cumplir con el servicio militar obligatorio por casi dos años como ciudadanos.

“Las agencias gubernamentales dedicadas al fomento de la cultura coreana y las representaciones diplomáticas en el mundo, fueron muy estratégicas: Supieron desde muy temprano que, para vender tecnología, también había que vender una imagen país atractiva para el mundo, lo que se conoce como ‘softpower’“, analiza el académico.

¿Por qué el público conecta con BTS?

“Algunas luces son ambición. Algunas luces son errantes. Cada persona emana luz. Todas ellas son hermosas”. Así dice un verso de la canción Mikrokosmos (2019) de BTS, uno de los B-Sides más queridos del grupo y que bien resume parte de su identidad artística y que ha sido abrazada en todo el mundo. Y no es un mensaje aislado.

El grupo realizó en 2018 un discurso en la ONU que resonó entre los jóvenes. “El líder de BTS, RM, transmitió el mensaje Speak Yourself durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde habló sobre la importancia de aceptarse a uno mismo y aprender a amarse“, recuerdan desde la Embajada de Corea.

En dicha instancia se abordaron los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones en el mundo contemporáneo: La crisis de identidad, la ansiedad y las presiones sociales. El grupo utilizó sus plataformas e influencia para crear un impacto positivo y le habló a un rango etario que suele estar invisibilizado en sus dolores y soledades.

“Sus canciones y contenidos abordan las inquietudes y experiencias de las generaciones jóvenes, lo que ha generado una gran identificación entre sus seguidores. Los mensajes de BTS han brindado consuelo y esperanza a muchos jóvenes en momentos difíciles”, explicó la embajada sobre su discografía que contempla más de una veintena de títulos entre LPs y EPs.

“Nuestro encuentro es una fórmula matemática, las leyes de la religión y la providencia del universo son pruebas del destino dado para mí, eres material de mis sueños”, cantan J-Hope y RM en DNA (2017), uno de sus himnos y que sus seguidores sienten como escrita para la relación del grupo y ellos.

El código BTS en Chile

Cuando las luces del escenario se atenúan hasta un negro absoluto, el preludio de un show de BTS comienza con un pulso bajo, que reverbera en los pechos de miles de fans y presagia un evento que para los presentes promete ser inolvidable.

Los siete intérpretes ofrecen una propuesta de baile sincronizado al milímetro y armonías vocales emotivas. Emergen en formación impecable, ejecutando coreografías de alta intensidad sin parar de cantar mientras estadios llenos de ARMY (el nombre de su fandom) realizan sus tradicionales fanchants: Cánticos de fanáticos específicos para cada canción.

“Los conciertos de BTS no son simplemente espectáculos musicales, sino verdaderos eventos culturales globales“, adelantan desde la Embajada de Corea sobre el esperado show que dará el grupo.

El próximo viernes 16 y sábado 17 de octubre, nuestro país volverá a recibir a un grupo que ha hecho corear y bailar a sus fans de todo el mundo, que ha cultivado una base de seguidores a lo largo de sus 10 años de trayectoria y que regresarán para dejar una parte de ellos en el escenario, que -de seguro- será recordada por siempre.

Este evento revive la euforia que alguna vez llenó cada rincón del Movistar Arena que, en ese momento, recibió a un grupo que apenas comenzaba a hacer historia. Hoy encabezarán una gira mundial que recorrerá más de 20 países en los cinco continentes, concretando lo que será el tour más grande de la historia del grupo.